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14июля
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сегодня, 11:27 0

Циклон над Приамурьем затухает, но еще принесет дожди

Циклон над Приамурьем затухает, но еще принесет дожди

Циклон, который принес в область на этой неделе дожди с ветром и снижение температуры, теряет свою силу, или «заполняется», как называют это синоптики. Тем не менее его влияние сохраняется, и на ближайший уикенд ни один район Приамурья не застрахован от дождей, особенно во второй половине дня. В Благовещенске в пятницу, 14 июля, после обеда возможна гроза.

«Центр циклона находится в Китае, Амурская область находится на его периферии, – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» дежурный синоптик Амурского гидрометцентра Марина Карпишина. – В целом он никуда не уходит, так что вся территория Приамурья в равной степени находится под его влиянием – в поле пониженного давления. И дожди, особенно во второй половине дня, возможны везде. Они ожидаются и в пятницу, и в выходные. Но их интенсивность снижается».

При этом Марина Викторовна добавила, что давление в центре циклона заполняется, и постепенно он исчезнет.

«Смена воздушных масс произойдет на следующей неделе, – пояснила дежурный синоптик. – В область придет солнечная теплая погода».

Температура воздуха в Амурской области снова вырастет, но не так высоко, как это было на прошлой неделе – до 27–32 градусов. В Благовещенске ожидается около 30 градусов.

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#погода #природа

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