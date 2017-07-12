Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:21 0

Перед Белогорском на мосту жестко столкнулись автомобили

Перед Белогорском на мосту жестко столкнулись автомобили

В пятницу утром, 14 июля, на трассе Белогорск – Благовещенск жестко столкнулись два автомобиля. ДТП произошло перед Белогорском на мосту, где сейчас идут ремонтные работы.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» очевидец Сергей, водитель одной из машин не заметил знака, что в этом месте ведутся работы. Одна из полос движения на мосту закрыта. Рулевой легкового автомобиля врезался в другую легковушку.

«Люди не пострадали, я останавливался и убедился, что помощь никому не нужна», – отметил Сергей.

Просмотров всего: 504

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

В Саратове дорожные ямы засыпали гипсовыми котиками
Происшествия

Тело 19-летнего амурчанина обнаружили спасатели в Мазановском районе
Происшествия 2

В Благовещенске водитель «тойоты» сбил 9-летнего ребенка
Происшествия

Колодец в Благовещенске, куда чуть не упал ребенок, закрыли