Перед Белогорском на мосту жестко столкнулись автомобили

В пятницу утром, 14 июля, на трассе Белогорск – Благовещенск жестко столкнулись два автомобиля. ДТП произошло перед Белогорском на мосту, где сейчас идут ремонтные работы.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» очевидец Сергей, водитель одной из машин не заметил знака, что в этом месте ведутся работы. Одна из полос движения на мосту закрыта. Рулевой легкового автомобиля врезался в другую легковушку.

«Люди не пострадали, я останавливался и убедился, что помощь никому не нужна», – отметил Сергей.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев