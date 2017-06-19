Ущерб российских аграриев из-за холодного лета исчисляется миллиардами

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Российские сельхозпроизводители в 2017 году могут понести до 2,6 миллиарда рублей убытков из-за неурожая в результате слишком холодного лета. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Национальный союз агростраховщиков (НСА).

Как отметили в союзе, в этом году урожай застраховало гораздо меньшее число хозяйств, чем в 2016-м. Вследствие этого страховщики предполагают, что убытки в конечном итоге могут лечь на плечи федерального бюджета.

По словам президента НСА Корнея Биждова, общие убытки аграриев в растениеводстве по итогам сельскохозяйственного года могут составить 1,8-2,6 миллиарда рублей. При этом застрахованными из них окажется малая часть – около 0,6-1,0 миллиарда рублей.

Как отмечают эксперты, сельхозстрахование оказалось парализовано из-за реформы отрасли, в которой была введена единая региональная субсидия для Агропромышленного кодекса, при этом нормативная база для функционирования нового закона всё еще не принята.

«Выплаты страховщиков будут небольшими в связи с резким падением количества заключённых договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков. По сути, в убытках окажутся сельхозпроизводители, не застраховавшие финансовые риски, которые, конечно же, обратятся за прямыми выплатами в региональный и федеральный бюджеты», – отметил Биждов.

По данным Банка России, за первый квартал текущего года было заключено чуть более 20 тысяч договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков. Это на 20 % меньше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом договоров с господдержкой было заключено на 70 % меньше: всего 84 за три месяца нынешнего года при 275 в аналогичный период 2016 года.

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#погода #сельское хозяйство #финансы

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Алексей Воскобойников