Колодец в Благовещенске, куда чуть не упал ребенок, закрыли

Глубокий колодец на набережной Благовещенска, куда едва не упал ребенок, закрыли. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Колодец был закрыт вечером 13 июля. Но горожане сомневаются, что этой меры будет достаточно.

«Считаю, что нормально не устранили и не закрыли люк. Либо его кто-то уже пытался вытащить, и завтра утром его там не будет. И в него упадет чей-то ребенок», – отметила благовещенка, чей сын 13 июля едва не провалился в колодец, когда ехал на велосипеде.

«Ничему жизнь людей не учит, сходите, посмотрите, как они его туда воткнули. Этой крышки завтра там уже не будет», – высказал мнение один из пользователей форума Амур.инфо.

В целях предотвращения возможных несчастных случаев сотрудники управления ГО ЧС принимают от населения информацию о местах, представляющих опасность для жителей города. В их число входят: заброшенные стройки, открытые канализационные люки, септики. Также дежурному можно сообщить о случаях, когда дети купаются без присмотра взрослых, сообщили в пресс-службе администрации Благовещенска.

В случае экстренных ситуаций, требующих помощи спасателей, необходимо звонить по телефонам: 112, 518-112 – старший оперативный дежурный ЕДДС.

Телефон горячей линии по проблемным вопросам жизнеобеспечения жителей города Благовещенска: 599-112. Сюда можно сообщить, к примеру, об упавшем на тротуар дереве или об упавшем с опоры электропроводе. Специалист управления по делам ГО ЧС зарегистрирует сообщение, передаст к выполнению профильным службам и организациям и получит данные об устранении той или иной проблемы.

Информацию об открытых люках и провалах можно сообщать диспетчеру ЕДДС по телефону 59-28-26.

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Александр Авдеев