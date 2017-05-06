В Благовещенске места в социальной гостинице забронировали до конца лета

Фото: abc.es

В областном центре Приамурья становится популярной социальная гостиница. Ее услугами могут воспользоваться те пожилые люди, которые на время остались без присмотра родных и им по тем или иным причинам не могут обеспечить уход. До конца лета места в ней уже забронированы.

Гостиница расположена по адресу: Зейская, 319, на базе Дома ветеранов и предназначена для временного проживания пожилых людей.

Об особенностях такой гостиницы в эфире радио «Эхо Москвы в Благовещенске» рассказала Марина Штыкун, директор специального дома для одиноких престарелых «Ветеран».

«Социальная гостиница – понятие для нас новое. Ее открыли для тех, у кого в семьях велика социальная напряженность. По сути, это место временного пребывания для пожилых людей. Идея родилась из самой жизни, – объясняет Марина Штыкун. – Многие не могут съездить в отпуск, в командировку, сделать ремонт, потому что нужно ухаживать за родителями, обеспечивать им комфортные условия. Мы это сделали за них. По сути, это комфортное место временного пребывания для пожилых людей. Мы даем возможность родственникам отдохнуть, а бабушкам и дедушкам – пообщаться».

Под гостиницу в доме для престарелых пока выделили одну квартиру на 4 койко-места. В каждой комнате – по две кровати, большой телевизор, предоставлены услуги аудио- и видеосвязи, есть тревожная кнопка вызова. Круглосуточно дежурит медицинский работник. При этом для пенсионеров есть комната отдыха, библиотека, проходят различные концерты, организован культурный досуг.

Как поясняет директор социального учреждения, наблюдение и контроль за пожилым человеком происходят круглосуточно, постоялец не будет находиться один. Питание осуществляется на основе кафе, но есть услуга, когда работник может сходить в магазин и купить любимые продукты пенсионера, уточняет Марина Штыкун.

В гостиницу принимают всех, кому на какое-то время пришлось остаться без присмотра родных и близких. Срок пребывания может быть разный: от нескольких дней до месяца. Чтобы стать постояльцем, необходимо лишь предоставить медицинскую справку – это обязательное условие.

Один день в такой гостинице обойдется в сумму около 900-1 000 рублей, 450 рублей из них – стоимость койко-места.

«Мы принимаем всех, кто может себя обслуживать и передвигаться самостоятельно, пусть даже на коляске. Исключение – те пожилые люди, кому нужен специализированный медицинский уход», – поясняет директор учреждения.

Гостиницу открыли неделю назад, и она становится популярной у амурчан – уже забронированы места на август, говорит Марина Штыкун.

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#жизнь #соцзащита

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Галя Ефимова