Участники убийства Бориса Немцова получили сроки от 11 до 20 лет

Фото: ТАСС

Московский окружной военный суд назначил Зауру Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, наказание в виде 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Назначить Дадаеву окончательное наказание в виде 20 лет лишения свободы», – говорится в приговоре судьи Юрия Житникова, оглашённом в четверг, 13 июля, в Московском окружном военном суде. Отбывать наказание Дадаев будет в колонии строгого режима. Также, согласно приговору, он лишён воинского звания лейтенант и государственной награды – ордена Мужества, но остался при медалях «За отвагу» и «За заслуги перед Чеченской республикой».

Суд квалифицировал действия обвиняемого как убийство по найму из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также как незаконный оборот оружия организованной группой (ч. 3 ст. 222 УК РФ). За убийство Дадаеву назначено 17 лет лишения свободы, а за незаконный оборот оружия – 7 лет.

Соучастникам преступления назначены сроки от 11 до 19 лет. В частности, Анзор Губашев осуждён на 19 лет, его брат Шадид Губашев – на 16 лет, Темирлан Эскерханов – на 14 лет, Хамзат Бахаев – на 11 лет. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Подсудимые говорили, что им непонятен приговор, они считают, что все это ложь.

Все фигуранты, включая Дадаева, оштрафованы на 100 тысяч рублей. В срок отбывания наказания им зачтён срок нахождения под стражей в период расследования дела и судебного разбирательства. При вынесении решения суд учёл, что ранее фигуранты ни в чём предосудительном замечены не были, имеют положительные характеристики, а также наличие малолетних детей.

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Представители стороны потерпевших – дочери Бориса Немцова Жанны – заявили, что до сих пор сомневаются в виновности одного из подсудимых – Хамзата Бахаева.

Подсудимые в последнем слове просили прощения у своих родных и близких, которые поддерживали их все время с момента ареста, вновь заявив о своей непричастности к преступлению.

Как пишет корреспондент «Коммерсанта FM», брат Заура Дадаева сообщил, что они будут обжаловать приговор, будут идти до конца — будут обращаться и в Верховный суд, и в Европейский суд по правам человека. Заур, по его словам никогда бы так не поступил, не стрелял бы в спину, что все это заказное дело, доказательств нет, а в тот вечер Заур Дадаев находился дома.

Кроме того, по информации Ильи Яшина, соратника Бориса Немцова, приговор вынесен мягкий. Он считает, что расследование должно продолжаться, потому что так и не найдены заказчики и организаторы, нет мотива преступления.

Странным считает приговор по делу об убийстве Бориса Немцова глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет ИА «Регнум». Об этом он заявил на совещании с руководством и командирами подразделений МВД по Чечне. «Странно выглядит приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова, вынесшего 20 лет строго режима, при сомнительных доказательствах вины», — приводит слова Рамзана Кадырова его пресс-служба.

Как сообщало Амур.инфо, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. Политик был застрелен, когда шёл по Большому Москворецкому мосту в сопровождении модели Анны Дурицкой. Злоумышленник произвёл семь выстрелов, три пули попали в Немцова. После этого убийца скрылся с места преступления на автомобиле.

Просмотров всего: 262

#криминал #суды

распечатать

Алексей Воскобойников