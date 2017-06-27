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Прием документов на выборы в областное заксобрание завершился – есть четыре кандидата

Прием документов на выборы в областное заксобрание завершился – есть четыре кандидата

Избирательная комиссия Амурской области завершила прием документов от кандидатов на место депутата Законодательного собрания Амурской области по округу «Райчихинский объединенный». На выборах 10 сентября бороться будут кандидаты от четырех политических партий.

Период выдвижения длился с 14 июня по 13 июля. За это время пакет документов предоставили: Виктор Радченко – кандидат от «Единой России», Петр Зимель – кандидат от КПРФ, Максим Бутенко – кандидат от ЛДПР и Елена Гавриленко – кандидат от «Справедливой России». Списки кандидатов в избиркоме заверены.

По закону, этим политическим объединениям для участия в избирательной кампании не требуется собирать подписи в свою поддержку. Чтобы быть зарегистрированными, им необходимо предоставить дополнительный пакет документов, в том числе справку об открытии специального избирательного счета и уведомление о том, что кандидаты не имеют счетов и не хранят денежные вклады в иностранных банках.

Документы на регистрацию от кандидатов, представляющих политические партии, в окружной комиссии ждут по 18 июля, сообщает облизбирком.

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#выборы #заксобрание

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Комментарии
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  • СаняCh

    СаняCh
    45 минут назад

    Бутенко в Закс идет чтобы научить своих актёрски изображать озабоченность о народе? Или новую роль ищет

  • Oldlord

    Oldlord
    19 минут назад

    СаняCh

    Бутенко в Закс идет чтобы научить своих актёрски изображать озабоченность о народе? Или новую роль ищет



    Можно подумать, Радченко идёт чтобы защищать интересы рядовых амурчан!



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    15 минут назад

    продолжай, ага. Максим Бутенко высококлассный юрист. Я так полагаю, тебе там настолько страшно, что ты готов про всех забыть и пытаешься "мочить" только ЛДПР, клоун?.. и да, Максим Бутенко ещё и играет, как актёр, молодец!..

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    13 минут назад

    Радченко? а не тот ли это полууголовный типчик, который угобил Дальвостуголь? капец чмырдос

  • Внучка деда

    Внучка деда
    10 минут назад

    Oldlord, так Радченко столько лет в Райчихинске работает. А Бутенко что делал кроме как корчиться перед камерой? их видать в ЛДПР только по этому признаку и берут. Что ни персонаж - то клоун или шут гороховый, начиная от Жириновского, продолжая Абромовыми, Трушом и Петайчук. Сейчас вот еще один ряженый появился

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    8 минут назад

    Сергей Сергеевич

    Радченко? а не тот ли это полууголовный типчик, который угобил Дальвостуголь?



    вот оно как? .. Это он?

    Он там интересы компании будет представлять? так же, толкать угольную пыль на котельные области в угоду чеченским хозяевам.

  • full

    full
    3 минуты назад

    Сергей Труш

    Сергей Сергеевич

    Радченко? а не тот ли это полууголовный типчик, который угобил Дальвостуголь?



    вот оно как? .. Это он?

    Он там интересы компании будет представлять? так же, толкать угольную пыль на котельные области в угоду чеченским хозяевам.



    А 65 лет это много или мало?

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