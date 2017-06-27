Прием документов на выборы в областное заксобрание завершился – есть четыре кандидата

Избирательная комиссия Амурской области завершила прием документов от кандидатов на место депутата Законодательного собрания Амурской области по округу «Райчихинский объединенный». На выборах 10 сентября бороться будут кандидаты от четырех политических партий.

Период выдвижения длился с 14 июня по 13 июля. За это время пакет документов предоставили: Виктор Радченко – кандидат от «Единой России», Петр Зимель – кандидат от КПРФ, Максим Бутенко – кандидат от ЛДПР и Елена Гавриленко – кандидат от «Справедливой России». Списки кандидатов в избиркоме заверены.

По закону, этим политическим объединениям для участия в избирательной кампании не требуется собирать подписи в свою поддержку. Чтобы быть зарегистрированными, им необходимо предоставить дополнительный пакет документов, в том числе справку об открытии специального избирательного счета и уведомление о том, что кандидаты не имеют счетов и не хранят денежные вклады в иностранных банках.

Документы на регистрацию от кандидатов, представляющих политические партии, в окружной комиссии ждут по 18 июля, сообщает облизбирком.

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Василий Кленин