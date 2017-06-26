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сегодня, 10:31 3

Снизить госпошлину за лицензию на продажу алкоголя просят предприниматели Приамурья

Снизить госпошлину за лицензию на продажу алкоголя просят предприниматели Приамурья
Фото: alcoretail.ru

Предприниматели Ромненского района попросили областную власть снизить госпошлину за оформление лицензии на торговлю алкоголем. Сегодня она составляет 65 тысяч рублей. Эта сумма неподъемна для предпринимателей, работающих в небольших селах. Об этом бизнесмены рассказали на встрече «Открытого правительства».

Госпошлина в настоящее время непосильно для тех, кто ведет свою деятельность на территории малочисленных населенных пунктов, рассказали предприниматели чиновникам на встрече. Накануне «Открытое правительство» работало в Ромненском районе.

Губернатор региона дал задание министерству разработать предложение о дифференцированном подходе, который позволит применять на территориях разный размер госпошлины, в зависимости от количества жителей, рассказал первый заместитель министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Сергей Левицкий.

Например, для городов Амурской области пошлина может остаться на прежнем уровне – 65 тысяч рублей для каждой торговой точки. Для поселений, где проживает более 10 тысяч человек – снизиться до 26 тысяч рублей. В небольших населенных пунктах пошлина может снизиться и до 3,5 тысячи рублей.

Предложение о дифференциации госпошлины – в разработке. Как только оно будет готово, его внесут на рассмотрение в правительство России, сообщает пресс-служба министерства ВЭСТиП Амурской области.

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#налоги #областная власть #российская власть #торговля

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Комментарии
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  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Как правило в малых сёлах и деревушках бухают больше. Сейчас снизят пошлины и ещё больше точек настроят

  • Внучка деда

    Внучка деда
    9 минут назад

    Мне было бы стыдно просить об этом. Такие вот предприниматели спаивают народ, а потом и получается у нас высокая смертность, лишение прав родителей и т.д и т.п.

  • Haze

    Haze
    7 минут назад

    Внучка деда

    Мне было бы стыдно просить об этом. Такие вот предприниматели спаивают народ, а потом и получается у нас высокая смертность, лишение прав родителей и т.д и т.п.



    А чем у нас тут заниматься, как вы на форуме власть восхвалять. Так так область не поднимешь.

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