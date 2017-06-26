Снизить госпошлину за лицензию на продажу алкоголя просят предприниматели Приамурья

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Предприниматели Ромненского района попросили областную власть снизить госпошлину за оформление лицензии на торговлю алкоголем. Сегодня она составляет 65 тысяч рублей. Эта сумма неподъемна для предпринимателей, работающих в небольших селах. Об этом бизнесмены рассказали на встрече «Открытого правительства».

Госпошлина в настоящее время непосильно для тех, кто ведет свою деятельность на территории малочисленных населенных пунктов, рассказали предприниматели чиновникам на встрече. Накануне «Открытое правительство» работало в Ромненском районе.

Губернатор региона дал задание министерству разработать предложение о дифференцированном подходе, который позволит применять на территориях разный размер госпошлины, в зависимости от количества жителей, рассказал первый заместитель министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Сергей Левицкий.

Например, для городов Амурской области пошлина может остаться на прежнем уровне – 65 тысяч рублей для каждой торговой точки. Для поселений, где проживает более 10 тысяч человек – снизиться до 26 тысяч рублей. В небольших населенных пунктах пошлина может снизиться и до 3,5 тысячи рублей.

Предложение о дифференциации госпошлины – в разработке. Как только оно будет готово, его внесут на рассмотрение в правительство России, сообщает пресс-служба министерства ВЭСТиП Амурской области.

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Нино Кохреидзе