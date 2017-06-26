Снизить госпошлину за лицензию на продажу алкоголя просят предприниматели Приамурья
Предприниматели Ромненского района попросили областную власть снизить госпошлину за оформление лицензии на торговлю алкоголем. Сегодня она составляет 65 тысяч рублей. Эта сумма неподъемна для предпринимателей, работающих в небольших селах. Об этом бизнесмены рассказали на встрече «Открытого правительства».
Госпошлина в настоящее время непосильно для тех, кто ведет свою деятельность на территории малочисленных населенных пунктов, рассказали предприниматели чиновникам на встрече. Накануне «Открытое правительство» работало в Ромненском районе.
Губернатор региона дал задание министерству разработать предложение о дифференцированном подходе, который позволит применять на территориях разный размер госпошлины, в зависимости от количества жителей, рассказал первый заместитель министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Сергей Левицкий.
Например, для городов Амурской области пошлина может остаться на прежнем уровне – 65 тысяч рублей для каждой торговой точки. Для поселений, где проживает более 10 тысяч человек – снизиться до 26 тысяч рублей. В небольших населенных пунктах пошлина может снизиться и до 3,5 тысячи рублей.
Предложение о дифференциации госпошлины – в разработке. Как только оно будет готово, его внесут на рассмотрение в правительство России, сообщает пресс-служба министерства ВЭСТиП Амурской области.
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