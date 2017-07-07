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Заксобрание: дольщиков нужно поддерживать, но с учетом имущественных факторов

Заксобрание: дольщиков нужно поддерживать, но с учетом имущественных факторов
Фото: amurobl.ru

В четверг, 13 июля, депутаты Законодательного собрания Амурской области говорили о проблемах, с которыми сталкиваются дольщики в регионе. Были высказаны предложения о мерах поддержки амурчан, принимающих участие в долевом строительстве.

«Мы всегда говорим, что нужно поддерживать тех, кто в этом нуждается. Механизмы поддержки дольщиков нужны, но необходимо учитывать имущественные и социальные факторы. Приоритет в очередности предоставления мер поддержки должен быть отдан социально незащищенным категориям граждан. Это пенсионеры, инвалиды, а также люди, которые не имеют жилья вовсе», – отметил руководитель фракции КПРФ амурского закса Роман Кобызов.

Необходимость предоставления мер поддержки и защиты прав дольщиков была поддержана и другими депутатами, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Поддержка граждан нужна. Необходимо проработать принцип нуждаемости и определить порядок предоставления. В первую очередь приоритет должен быть отдан людям, использовавшим средства материнского капитала, ипотечные кредиты, и гражданам, не владеющим имуществом», – заметил руководитель фракции «Справедливой России» Кирилл Зимин.

Депутат фракции «Единая Россия» Александр Сарапкин предложил при распределении средств для граждан учитывать полученные ими ранее меры поддержки. «Необходимо обратиться в правительство России с предложением об оказании поддержки в рамках дотаций бюджетам Российской Федерации на обеспечение сбалансированности бюджетов», – сказал он.

Об отсутствии четкой позиции по вопросу оказания мер поддержки дольщикам заявила руководитель фракции ЛДПР законодательного собрания Ольга Петайчук.

«Свое мнение фракция выразит в момент принятия закона. На мой взгляд, это (долевое строительство) было коммерческое мероприятие, когда люди решили улучшить свои жилищные условия и отдали деньги "Городку"», – высказалась Ольга Петайчук.

Как отметил зампред правительства области Владимир Кобелев, внесенные предложения депутатов и общественников будут учтены при разработке порядка предоставления мер поддержки.

«Главное, что будет определяющим при разработке механизмов поддержки и порядке их предоставления – нуждаемость и адресная помощь гражданам», – сказал Владимир Кобелев.

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#заксобрание #областная власть #строительство

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Комментарии
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  • Внучка деда

    Внучка деда
    18 минут назад

    Трушу места за столом не хватило) на приставном стульчике восседает, как бедный родственничек)

  • TORRY

    TORRY
    16 минут назад

    Дайте трындюлей ворам, что украли деньги дольщиков, заставьте их вернуть деньги. Они у них есть и много. Посадите их за решетку лет на 10 всех четверых, быстро найдут деньги на дострой. Если бы колхозник украл мешок картошки, то давно посадили бы года на три, а тут столько миллионов умыкнули, мошенничество, и администрация что-то там разрабатывает с целью их выгородить.еще и выбирают, кому помогать, а кому нет. Что за бред? А надо просто хорошенько потрясти Саканию, Оспанова Лабушева и Попова.

  • Внучка деда

    Внучка деда
    16 минут назад

    а если по теме, то, конечно, ни в коем случае нельзя допустить, чтоб поддержку получили риэлторы, которые нахапали по несколько квартир и теперь еще просят помощи у правительства

  • TORRY

    TORRY
    14 минут назад

    Ну что значит нахапали??? Я взяла две гостинки с целью их объединить на уровне строительства в одну квартиру, но не успела, ибо нет строительства. Я -риэлтор???

  • Haze

    Haze
    12 минут назад



    Заксобрание: дольщиков нужно поддерживать, но с учетом имущественных факторов



    А что там Конституция по этому поводу говорит?

    Ась?

    Насчет того что все равны.

    Молчит в угоду маповцем необразованым?

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