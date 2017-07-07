Заксобрание: дольщиков нужно поддерживать, но с учетом имущественных факторов

Фото: amurobl.ru

В четверг, 13 июля, депутаты Законодательного собрания Амурской области говорили о проблемах, с которыми сталкиваются дольщики в регионе. Были высказаны предложения о мерах поддержки амурчан, принимающих участие в долевом строительстве.

«Мы всегда говорим, что нужно поддерживать тех, кто в этом нуждается. Механизмы поддержки дольщиков нужны, но необходимо учитывать имущественные и социальные факторы. Приоритет в очередности предоставления мер поддержки должен быть отдан социально незащищенным категориям граждан. Это пенсионеры, инвалиды, а также люди, которые не имеют жилья вовсе», – отметил руководитель фракции КПРФ амурского закса Роман Кобызов.

Необходимость предоставления мер поддержки и защиты прав дольщиков была поддержана и другими депутатами, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Поддержка граждан нужна. Необходимо проработать принцип нуждаемости и определить порядок предоставления. В первую очередь приоритет должен быть отдан людям, использовавшим средства материнского капитала, ипотечные кредиты, и гражданам, не владеющим имуществом», – заметил руководитель фракции «Справедливой России» Кирилл Зимин.

Депутат фракции «Единая Россия» Александр Сарапкин предложил при распределении средств для граждан учитывать полученные ими ранее меры поддержки. «Необходимо обратиться в правительство России с предложением об оказании поддержки в рамках дотаций бюджетам Российской Федерации на обеспечение сбалансированности бюджетов», – сказал он.

Об отсутствии четкой позиции по вопросу оказания мер поддержки дольщикам заявила руководитель фракции ЛДПР законодательного собрания Ольга Петайчук.

«Свое мнение фракция выразит в момент принятия закона. На мой взгляд, это (долевое строительство) было коммерческое мероприятие, когда люди решили улучшить свои жилищные условия и отдали деньги "Городку"», – высказалась Ольга Петайчук.

Как отметил зампред правительства области Владимир Кобелев, внесенные предложения депутатов и общественников будут учтены при разработке порядка предоставления мер поддержки.

«Главное, что будет определяющим при разработке механизмов поддержки и порядке их предоставления – нуждаемость и адресная помощь гражданам», – сказал Владимир Кобелев.

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#заксобрание #областная власть #строительство

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Александр Авдеев