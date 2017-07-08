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сегодня, 10:10 7

По доступности приобретения жилья Амурская область занимает 52 место в России

По доступности приобретения жилья Амурская область занимает 52 место в России
Фото: wikimapia.org

Издание «РИА–Рейтинг» измерило, за какой срок жители регионов России могут приобрести себе жилье. По подсчетам исследователей, семья в Амурской области сможет накопить на квартиру площадью 54 квадратных метра за 6,8 года. По этому параметру Приамурье оказалось на 52 месте среди субъектов Российской Федерации .

При этом стоимость такой квартиры не превышает цену в регионах-лидерах – 2,7 миллиона рублей. Видимо, сильно отличается покупательная способность населения.

В первую тройку рейтинга вошли Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область и Ханты-Мансийский АО. Типовая квартира здесь стоит 2,6–2,7 миллиона рублей и накопить на нее жители регионов, по мнению составителей рейтинга, могут за 1,5–2 года. Эту же сумму амурская семья будет собирать почти в четыре раза дольше.

В лидеры рейтинга из Дальневосточного федерального округа, кроме Магаданской области, вошли Камчатский край и Сахалинская область. Причем на Сахалине квартиры оказались очень дорогие – 5 миллионов рублей. Но накопить эту сумму сахалинская семья сможет за 4 года.

Цена на жилье не является определяющим фактором. Самые дешевые квартиры – 1,7 миллиона – оказались в Орловской, Костромской, Курганской областях. Располагаются эти субъекты Федерации на 51, 56 и 61 местах соответственно.

Средний показатель по России составляет: 2,6 миллиона рублей за квартиру, на которую средняя российская семья может накопить за 4,2 года.

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#цены #экономика

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    За 1,5 млн можно взять достойную однушку в Благовещенске, уровень вполне приемлимый

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    За 1,5 млн можно взять элитную однушку в Экимчане.

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Где взять 1,5 млн.? Банки не предлагать. Накопить не предлагать. Лишние органы сдать не предлагать.

  • Oldlord

    Oldlord
    30 минут назад

    Антон Макаров

    За 1,5 млн можно взять достойную однушку в Благовещенске, уровень вполне приемлимый



    Семью с двумя детьми в однушку?



    Хотелось бы посмотреть и на среднестатистическую семью, которая сможет накопить за 7 лет на 54 квадрата.



    Это в месяц надо более 30 тыр откладывать.



  • Внучка деда

    Внучка деда
    20 минут назад

    Ох уж эти рейтинги..

  • full

    full
    16 минут назад

    Антон Макаров

    За 1,5 млн можно взять достойную однушку в Благовещенске, уровень вполне приемлимый



    По видимому гражданин кремлебот внимательно смотрел советские фильмы. Особенно то место, где произнесено - запоминается последняя фраза. Поэтому можно нести хрень в первой части, но уже обязательно нести полную хрень в последней.

  • Haze

    Haze
    14 минут назад

    Кому нужно вообще жилье в Амурской области?

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