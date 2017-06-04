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сегодня, 10:10 6

Амурчанам предлагают собрать в школу детей из детского дома

Амурчанам предлагают собрать в школу детей из детского дома
Фото: ngs24.ru

Благовещенские волонтёры объявили сбор помощи детям, которые находятся в Свободненском специальном (коррекционном) детском доме. Принимают школьные принадлежности, книги, одежду, игрушки.

«Главное, чтобы всё было в хорошем состоянии. Если кто-то может какие-то игры на логику передать, чтобы ребёнку они были интересны – будем очень рады», – рассказал организатор акции Игорь Меметов.

Также волонтёр ищет добровольцев, которые вместе с ним отправятся 19 августа в детский дом для передачи вещей. Сбор организован совместно с автоклубом Midnight avto club Blg и магазином Corona, находящемся в ТЦ «Амурская ярмарка», куда можно принести собранные вещи.

Связаться с организатором благотворительной акции Игорем Меметовым можно по телефону 8-929-491-1407.

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#дети #школа

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Комментарии
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  • Прогресс

    Прогресс
    1 час назад

    А государство им уже не выделяет?

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Волонтеры красавцы. Всегда и везде, есть добрые люди всё-таки, которые не стучат по клавишам, а хорошими делами заняты

  • petrowihna

    petrowihna
    1 час назад

    Все соцучреждения нормально финансируются на эти цели. Если в учреждении детям нечего надеть или не хватает учебников и канцелярии, значит кто - то в этом учреждении ворует. Можно дарить развивающие игры их много не бывает, можно какой - то спортинвентарь, он быстро приходит в негодность, бесценно общение ребят с волонтёрами - это социализация. НО одежды, еды и учебников не может не быть или не может быть мало. Эта заметка, повод для минсоцзащиты проверить учреждение.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Извините конечно за вопрос, но он напрашивается. Еду надо?

  • Внучка деда

    Внучка деда
    23 минуты назад

    Вы почему такие злые. Государство естественно помогает, но вы же должны понимать, что этого мало. Детишек таких много, поэтому полноценно помочь каждому просто нереально. Без благотворительности обойтись сложно, ведь ребенку хочется быть как минимум не хуже других

  • Haze

    Haze
    6 минут назад

    Внучка деда

    Вы почему такие злые. Государство естественно помогает, но вы же должны понимать, что этого мало. Детишек таких много, поэтому полноценно помочь каждому просто нереально. Без благотворительности обойтись сложно, ведь ребенку хочется быть как минимум не хуже других



    Государство сначала нас в жопу загнало, а потом помогает, спасибо не надо.

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