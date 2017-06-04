Амурчанам предлагают собрать в школу детей из детского дома

Фото: ngs24.ru

Благовещенские волонтёры объявили сбор помощи детям, которые находятся в Свободненском специальном (коррекционном) детском доме. Принимают школьные принадлежности, книги, одежду, игрушки.

«Главное, чтобы всё было в хорошем состоянии. Если кто-то может какие-то игры на логику передать, чтобы ребёнку они были интересны – будем очень рады», – рассказал организатор акции Игорь Меметов.

Также волонтёр ищет добровольцев, которые вместе с ним отправятся 19 августа в детский дом для передачи вещей. Сбор организован совместно с автоклубом Midnight avto club Blg и магазином Corona, находящемся в ТЦ «Амурская ярмарка», куда можно принести собранные вещи.

Связаться с организатором благотворительной акции Игорем Меметовым можно по телефону 8-929-491-1407.

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#дети #школа

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Нино Кохреидзе