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14июля
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сегодня, 10:02 0

Кортеж Порошенко грубо нарушил ПДД в городе Сумы, проехав по пешеходной части улицы (видео)

Кортеж Порошенко грубо нарушил ПДД в городе Сумы, проехав по пешеходной части улицы (видео)
Фото: youtube.com

Кортеж президента Украины Петра Порошенко грубо нарушил правила дорожного движения в городе Сумы, проехав по пешеходной части улицы. Об этом сообщает Life.

Инцидент произошел во время визита Порошенко в Сумы: в какой-то момент автомобили президента неожиданно свернули с Харьковской улицы прямо на Соборную, предназначенную исключительно для пешеходов.

При этом кортеж резко набрал скорость. По словам очевидцев, снявших происходящее на камеру телефона, никого об этом манёвре заранее не предупреждали. Если не считать предупреждением внезапный выкрик из первой машины: «Внимание, освободите дорогу!».

В этот же день состоялось общение президента Украины с жителями города Сумы. Из-за того, что общение с ним пришлось на самый пик жары, сразу четыре человека потеряли сознание, получив тепловой удар. В тот час, когда глава государства общался с горожанами, термометр показывал 33 градуса.

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#происшествия #транспорт #Украина

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