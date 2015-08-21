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В Приамурье хотят провести чемпионат России по спортивному ориентированию

В Приамурье хотят провести чемпионат России по спортивному ориентированию
Фото: privetsochi.ru

Амурская область может стать местом проведения чемпионата России по спортивному ориентированию. Пока этот вопрос прорабатывается. Спортивным ориентированием в Приамурье занимается немало школьников и студентов.

Регион с рабочим визитом посетили вице-президент Федерации спортивного ориентирования России (ФСОР) Виктор Елизаров и генеральный секретарь этой организации Юрий Янин. В Благовещенске московские гости обсудили перспективы развития спортивного ориентирования в Приамурье и проведения здесь соревнований всероссийского уровня.

Было отмечено, что этот вид спорта является в области по настоящему массовым: спортивным ориентированием занимаются сотни школьников и студентов, благодаря этому в Амурской области очень сильная сборная, которая в 2017 году стала второй на первенстве Дальнего Востока.

«Поскольку в области заложена очень хорошая основа для развития спортивного ориентирования, руководство ФСОР выступило с инициативой проведения в регионе чемпионата России в обозримом будущем. В настоящий момент обсуждаются возможности для проведения столь масштабного соревнования. Разнообразный ландшафт Приамурья, который часто присутствует на весьма небольших участках, является отличной площадкой для проведения турниров самого высокого ранга», пишет пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

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#спорт

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Комментарии
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  • mamatata

    mamatata
    2 часа назад

    Ура!!! было бы очень классно выступать на своей территории, чем ездить на соревнования такого масштаба по всей России. Ребенок очень увлечен этим видом спорта и будет рад, что можно будет выступить во всей красе))) Очень хочется, чтобы планы руководителей по спортивному ориентированию все же осуществились в реальности

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