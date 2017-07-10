92-летний экс-президент США Картер госпитализирован в Канаде

Фото: russia-insider.com

Бывший президент Соединённых Штатов Америки Джимми Картер был госпитализирован в четверг в Канаде. Причина – обезвоживание организма 92-летнего мужчины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию Fox News.

Как рассказали в международной благотворительной организации «Обитель человечества», 39-й президент США вместе со своей супругой Розалин участвовал в благотворительной акции по строительству жилья в канадском городе Виннипег и из-за жары почувствовал себя плохо. Он был доставлен в ближайшую больницу в качестве меры предосторожности.

«Президент Картер сообщил нам, что теперь чувствует себя хорошо, он был доставлен в госпиталь для наблюдения», – сообщил телеканалу представитель организации.

Бывший глава государства в общей сложности 34 раза участвовал в проектах «Обители человечества», основная цель которых – строительство жилья для малообеспеченных семей.

В августе 2016 года Картер сообщил, что у него диагностирована меланома, распространившаяся на головной мозг. В мае того же года он заявил, что более не нуждается в противораковой терапии, но возобновит её в случае, если возникнет необходимость.

Джимми Картер занимал пост президента США в 1977-1981 годах, сменив прежнего лидера страны Джеральда Форда. В 2002 году Картеру присудили Нобелевскую премию мира.

Картер с 5 сентября 2012 года побил рекорд пребывания в статусе экс-президента США. Он превзошёл достижение прежнего президента Герберта Гувера, который прожил после президентства 31 год. Картер живёт уже более 36 лет после ухода с поста президента. Кроме того, 1 октября 2014 года он стал шестым американским президентом, достигшим 90-летнего возраста (после Форда, Рейгана, Адамса, Гувера и Буша-старшего).

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Алексей Воскобойников