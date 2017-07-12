Дожди идут на убыль: прогноз погоды в Амурской области на 14 июля

Фото: Greatfon.com

14 июля, в пятницу, в большинстве районов Амурской области ожидаются слабые, умеренные дожди, в отдельных районах – сильные и с грозами. Дует западный ветер, его скорость составляет 2-7, при грозе с порывами – до 10-15 метров в секунду.

Температура на улице – 24-29 градусов выше нуля, местами в дожде – 16-21.

В Благовещенске в 6 утра было 17 градусов. Днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Западный ветер разовьет скорость до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха составит +26...+28 градусов.

Температура воды в Амуре – 25, в Зее – 23 градуса.

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Нина Гвоздкова