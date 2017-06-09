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Курсанты ДВОКУ вышли в финал «Армейских международных игр–2017»

Курсанты ДВОКУ вышли в финал «Армейских международных игр–2017»
Фото: structure.mil.ru

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища вышли в финал «Армейских международных игр–2017». При этом они превзошли собственные прошлогодние результаты.

В рамках «Армейских международных игр–2017» проходит несколько всероссийских конкурсов – «Морской десант», «Снайперский рубеж» и «Суворовский натиск». В «Морском десанте» команда ДВОКУ второй год подряд занимает первое место. В этом году конкурс прошел на полигонах Тихоокеанского флота в конце июня. Курсанты ДВОКУ сразу же захватили инициативу и в ходе конкурса только увеличивали отрыв от конкурентов. Повторить результат они надеются на финальном международном этапе, который состоится в Приморском крае в августе, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Лучший результат продемонстрировали курсанты ДВОКУ и в конкурсе экипажей боевых машин пехоты – «Суворовский натиск», прошедшем в Волгоградской области. Отрыв команды от ближайших преследователей составил около 10 минут. В прошлом году команда училища была на третьем месте. Международный этап конкурса стартует в конце июля в Китае.

Хорошо выступила команда ДВОКУ и на «Снайперском рубеже» в Ленинградской области, заняв второе место.

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#военные

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Молодцы! Так держать!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Молодцы!

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