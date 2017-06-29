У жителей более 12 городов, в том числе Благовещенска, украли деньги с банковских карт

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Трое жителей Тюменской области приняли участие в афере всероссийского масштаба. С помощью вирусных программ были похищены деньги с банковских карт жителей более 12 городов, в том числе Благовещенска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

От действий аферистов пострадали клиенты Сбербанка. В преступлениях участвовали четверо, однако личность одного из мошенников еще не установлена. Прокуратура именует его «дельцом». Он распространял вирусные программы на мобильные устройства с операционной системой Android, где были подключены «Мобильный банк» или «Сбербанк онлайн». Затем от имени пользователей на номер 900 отправлялись смс-сообщения о переводе денежных средств на банковские карты, оформленные на родных и друзей аферистов. Похищенные средства обналичивали через банкоматы в Тюмени.

«В ряде случаев вирусы скрывали от потерпевших смс-уведомления о переводе денежных средств, и потерпевшие даже не подозревали о хищении денежных средств. Пропажу денег они обнаруживали при снятии денег в банкомате, при оплате покупок или ипотеки. Когда же пострадавшим приходили сообщения о снятии средств, они обращались в полицию», – пишет пресс-служба прокуратуры.

В сентябре 2016 года троих мошенников задержали. Один из них сейчас находится под стражей, еще двое – под домашним арестом.

От действий аферистов с мая по июль 2016 года пострадали 25 человек из Архангельска, Барнаула, Березняки Пермского края, Бийска, Благовещенска, Вологды, Иркутска, Кисловодска, Москвы, Пензы, Самары, Североморска и других городов. Примечательно, что тюменцев среди пострадавших нет. Общий размер причиненного ущерба составил более 186 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении дельца было выделено в отдельное производство для его установления. Материалы уголовного дела в 23 томах в отношении трех других аферистов были направлены в Центральный районный суд Тюмени.

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Александр Авдеев