За счёт областного бюджета на каникулах отдохнут больше 2 000 юных амурчан

Фото: fainaidea.com

Областной бюджет профинансирует отдых воспитанников социальных приютов, детских домов, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего летом 2017 года в детских оздоровительных лагерях отдохнут около 2 000 детей.

Министерство социальной защиты населения Амурской области приобрело для ребят путёвки в лагеря «Мелиоратор», имени Гайдара, «Белые горы», «Прометей», имени Лизы Чайкиной, «Белогорка», «Строитель», «Радуга» и «Огонёк». Путёвки распределялись во всех районах Приамурья. Больше всего детей за лето примет лагерь имени Лизы Чайкиной – 411.

Детский отдых оплачен и семьям, принявшим детей под опеку. Министерство социальной защиты населения Амурской области на средства областного бюджета приобрело для 354 детей путёвки в лагеря им. Гагарина, «Белые горы», «Прометей», им. Лизы Чайкиной, «Радугу» и «Огонёк». Больше всего опекаемых – 80 детей – этим летом примет лагерь «Белые горы».

Смены начались со 2 июня, а закончатся 30 августа.

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#дети

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Нино Кохреидзе