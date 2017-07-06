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За счёт областного бюджета на каникулах отдохнут больше 2 000 юных амурчан

За счёт областного бюджета на каникулах отдохнут больше 2 000 юных амурчан
Фото: fainaidea.com

Областной бюджет профинансирует отдых воспитанников социальных приютов, детских домов, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего летом 2017 года в детских оздоровительных лагерях отдохнут около 2 000 детей.

Министерство социальной защиты населения Амурской области приобрело для ребят путёвки в лагеря «Мелиоратор», имени Гайдара, «Белые горы», «Прометей», имени Лизы Чайкиной, «Белогорка», «Строитель», «Радуга» и «Огонёк». Путёвки распределялись во всех районах Приамурья. Больше всего детей за лето примет лагерь имени Лизы Чайкиной – 411.

Детский отдых оплачен и семьям, принявшим детей под опеку. Министерство социальной защиты населения Амурской области на средства областного бюджета приобрело для 354 детей путёвки в лагеря им. Гагарина, «Белые горы», «Прометей», им. Лизы Чайкиной, «Радугу» и «Огонёк». Больше всего опекаемых – 80 детей – этим летом примет лагерь «Белые горы».

Смены начались со 2 июня, а закончатся 30 августа.

Просмотров всего: 135

#дети

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Комментарии
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  • Петрович Я

    Петрович Я
    3 часа назад

    Хорошее дело! Таким деткам надо помогать безусловно

  • Э

    Э
    2 часа назад

    Петрович Я

    Хорошее дело! Таким деткам надо помогать безусловно



    Сначала нахрен родителей их довести до такого, чтоп прав лишили, а потом помогать.

    Кеша Козлов хоррроший

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Белые горы очень классный лагерь, племянник там отдыхал 2 раза и ниразу не пожалел. Кстати 1 раз по льготе. Соц службам спасибо, везде помогали с оформлением

  • Петрович Я

    Петрович Я
    32 минуты назад

    Э, так это областное правительство что-ли спаивает родителей? Интересно, по какому признаку они выбирают кого спаивать. Почему вот меня не спаили, я что, особенный? Или у меня просто голова на плечах есть и я понимаю, что мне растить детей и внуков, а у этих олухов вместо мозгов опилки, а страдают их невинные дети

  • Haze

    Haze
    3 минуты назад

    Петрович Я

    Э, так это областное правительство что-ли спаивает родителей? Интересно, по какому признаку они выбирают кого спаивать. Почему вот меня не спаили, я что, особенный? Или у меня просто голова на плечах есть и я понимаю, что мне растить детей и внуков, а у этих олухов вместо мозгов опилки, а страдают их невинные дети



    Да ты чмо, сидяшее на форуме и поющее оды никчемной власти. Че тебя спаивать, ты и так на дне.

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