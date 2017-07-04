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14июля
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сегодня, 08:05 0

Новое реалити – заседания Госдумы выведут в прямой эфир

Новое реалити – заседания Госдумы выведут в прямой эфир
Фото: iz.ru

Обнародовать информацию о присутствии каждой фракции на голосованиях в дни пленарных заседаний планирует Госдума. Менять регламент и ужесточать дисциплину не будут. Самоорганизоваться народные избранники должны под «всевидящим оком» электората. Об инициативе пишут «Известия».

Информацию о том, сколько депутатов каждой из четырех фракций проголосовали за тот или иной законопроект, хотят визуализировать.

Высокий уровень дисциплины и открытости парламента глава палаты Вячеслав Володин отметил в Национальном собрании Южной Кореи во время своего визита. После этой поездки парламентским журналистам, работающим в Госдуме, разрешили выходить на балкон зала пленарных заседаний, откуда можно наблюдать за действиями парламентариев. На следующий день несколько СМИ обнародовали видео, запечатлевшие, как некоторые депутаты голосуют за своих отсутствующих коллег.

На вопрос, будут ли вводиться за это санкции, Вячеслав Володин ответил, что ужесточать дисциплину не планируется. Планируется повысить самоорганизацию. Для этого хотят выводить на мониторы данные по каждой фракции, чтобы информация была доступна всем. Инициативу еще обсудят с народными избранниками.

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#российская власть

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