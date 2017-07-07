14 июля: Бастилия, кардинал, художник и актриса

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Ежегодно 14 июля вся Франция отмечает национальный праздник – День взятия Бастилии, установленный ещё в 1880 году. Историческое событие, которое стало основанием для учреждения праздника, произошло в 1789 году: восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию – символ королевского деспотизма – и освободили семерых заключённых.

Это событие считается началом Великой французской революции, а также символом свержения абсолютизма.

Хотя День взятия Бастилии считается национальным праздником Франции, но отмечается он не только в этой стране, но и во всём мире. Осада и взятие Бастилии стали символом достигнутого революционным путём политического освобождения, а само слово «Бастилия» стало нарицательным.

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415 лет назад родился кардинал Джулио Мазарини. В 1643 году после смерти Людовика XIII и Ришелье кардинал Мазарини стал первым министром Франции и регентом при малолетнем Людовике XIV. Во внешней политике искусный дипломат Мазарини добился больших успехов: он заключил Вестфальский мир 1648 года, мирный и торговый договоры с Англией в 1655 году, Пиренейский мир 1659 года.

Благодаря ему Франция стала ведущей державой Европы. Мазарини жёстко подавлял народные восстания, вызванные политикой повышения налогов. Помимо этого он уничтожил многие феодальные привилегии, что вызвало возмущение купцов и ремесленников.

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155 лет назад родился известный художник, основоположник модерна в австрийской живописи Густав Климт. Его работы не раз вызывали осуждение общественности, считавшей их чересчур откровенными: художник в основном изображал женское тело, зачастую обнажённое.

Самой известной работой Климта можно назвать картину «Поцелуй», которая относится к «Золотому периоду» творчества художника.

В это время он увлекался декоративным искусством, использовал в своих работах позолоту. К этому же периоду творчества художника относятся «Дворец Афины» и «Юдифь».

Помимо этого Климт создал ряд прекрасных мозаичных фресок. В 1911 году картина Климта «Жизнь и смерть» была удостоена приза на Всемирной выставке в Риме.

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110 лет назад родилась знаменитая французская актриса Аннабелла. Она дебютировала в кино в возрасте шестнадцати лет – девушка подала свои фотографии на кастинг картины «Наполеон» и прошла. В этом фильме Аннабелла исполнила две небольшие роли. Картина открыла девушке двери в большой кинематограф. Её стали приглашать на ведущие роли. На протяжении десяти лет она активно снималась во Франции и других странах Европы, сделав отличную карьеру.

В 1936 году за роль в фильме «Вооружённая стража» Аннабелла была удостоена награды Венецианского кинофестиваля как лучшая актриса. В 1937 году Аннабелла снялась в мелодраме под названием «Крылья утра». В этом первом цветном фильме Великобритании её партнером был легендарный Генри Фонда.

Картина с успехом прошла в кинотеатрах, после чего актрису пригласили в Голливуд. В 1938 году она снялась на киностудии 20th Century Fox в историческом фильме «Суэц» с Лореттой Янг и Тироном Пауэром.

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Алексей Воскобойников