На «Автo-бaйк шoy» в Свободном мотоцикл свалился в толпу зрителей
Обновлено: вчера23:42
В четверг вечером, 13 июля, в Свободном случилось происшествие во время проведения «Aвтo-бaйк шoy 2017». Один из мотоциклистов, показывавших трюки, потерял управление, и его двухколесник свалился в толпу зрителей.
Инцидент произошел во время стантрайдинга, то есть выполнения трюков на мотоциклах. По предварительным данным, в результате происшествия никто серьезно не пострадал. Спустя некоторое время шоу было продолжено.
Позже в дежурной части МО МВД России «Свободненский» ИА «Амур.инфо» сообщили, что зрители не пострадали – все они успели отойти. Получил повреждения только автомобиль, в который врезался мотоцикл.
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