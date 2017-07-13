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13 июля 2017, 22:55 0

На «Автo-бaйк шoy» в Свободном мотоцикл свалился в толпу зрителей

На «Автo-бaйк шoy» в Свободном мотоцикл свалился в толпу зрителей

Обновлено: вчера23:42

В четверг вечером, 13 июля, в Свободном случилось происшествие во время проведения «Aвтo-бaйк шoy 2017». Один из мотоциклистов, показывавших трюки, потерял управление, и его двухколесник свалился в толпу зрителей.

Инцидент произошел во время стантрайдинга, то есть выполнения трюков на мотоциклах. По предварительным данным, в результате происшествия никто серьезно не пострадал. Спустя некоторое время шоу было продолжено.

Позже в дежурной части МО МВД России «Свободненский» ИА «Амур.инфо» сообщили, что зрители не пострадали – все они успели отойти. Получил повреждения только автомобиль, в который врезался мотоцикл.

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#отдых #происшествия #Свободный #транспорт

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