На набережной Благовещенска ребенок едва не провалился в колодец

В четверг вечером, 13 июля, на набережной Благовещенска едва не произошла трагедия. Ребенок, который ехал на велосипеде, чуть не провалился в глубокий открытый колодец.

Инцидент произошел в районе памятника Дружку. «Гуляли с детьми по набережной. Ребенок младший ехал на велосипеде. Не знаю, как я увидела… Буквально в сантиметрах от открытого люка я схватила своего ребенка», – рассказала ИА «Амур.инфо» горожанка.

Женщина говорит, что колодец очень глубокий – в нем не видно дна. Опасный участок не был никак обозначен. Благовещенка положила сверху баллон, чтобы хоть как-то это сделать.

«У меня до сих пор мурашки по коже. Потому что люк просто нереальный. Туда не то что ребенок, туда и взрослый может провалиться», – говорит женщина.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что в курсе ситуации. На место выехали сотрудники Дорожно-эксплуатационного управления.

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Александр Авдеев