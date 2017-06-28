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13июля
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сегодня, 21:02 4

Очевидцы: на торговой базе в Благовещенске произошла массовая драка (видео)

Очевидцы: на торговой базе в Благовещенске произошла массовая драка (видео)

В социальных сетях появилось видео, снятое, как сообщают очевидцы, на торговой базе в Благовещенске. Оно запечатлело массовую драку людей с азиатской внешностью.

Сообщается, что база, где происходит действие, находится по улице Текстильной. На кадрах видно, как возле торговых павильонов дерутся около семи человек, мужчин и женщин. Причина конфликта не ясна. Когда был снят ролик, не сообщается.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» рассказали, что сообщение об этом инциденте сегодня в полицию не поступало. Тем не менее, стражи порядка будут проводить проверку.

Видео: instagram.com/blag_dtp.

Просмотров всего: 1577

#происшествия

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Комментарии
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  • 432

    432
    1 час назад

    Охринеть НОВОСТЬ!!!

  • Талли

    Талли
    1 час назад

    Новость вселенского масштаба ! Драка то где?

  • Лёлечка

    Лёлечка
    54 минуты назад

    Да не было драки! Просто 2 китаянки что-то не поделили, а остальные их разнимали.

  • sergey290684

    sergey290684
    37 минут назад

    Одно кудахтанье только слышно

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