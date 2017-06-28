Очевидцы: на торговой базе в Благовещенске произошла массовая драка (видео)
В социальных сетях появилось видео, снятое, как сообщают очевидцы, на торговой базе в Благовещенске. Оно запечатлело массовую драку людей с азиатской внешностью.
Сообщается, что база, где происходит действие, находится по улице Текстильной. На кадрах видно, как возле торговых павильонов дерутся около семи человек, мужчин и женщин. Причина конфликта не ясна. Когда был снят ролик, не сообщается.
В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» рассказали, что сообщение об этом инциденте сегодня в полицию не поступало. Тем не менее, стражи порядка будут проводить проверку.
Видео: instagram.com/blag_dtp.
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