Очевидцы: на торговой базе в Благовещенске произошла массовая драка (видео)

В социальных сетях появилось видео, снятое, как сообщают очевидцы, на торговой базе в Благовещенске. Оно запечатлело массовую драку людей с азиатской внешностью.

Сообщается, что база, где происходит действие, находится по улице Текстильной. На кадрах видно, как возле торговых павильонов дерутся около семи человек, мужчин и женщин. Причина конфликта не ясна. Когда был снят ролик, не сообщается.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» рассказали, что сообщение об этом инциденте сегодня в полицию не поступало. Тем не менее, стражи порядка будут проводить проверку.

Видео: instagram.com/blag_dtp.

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#происшествия

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Александр Авдеев