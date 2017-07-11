В Благовещенске автомобиль скрылся после ДТП (видео)

В понедельник, 10 июля, в Благовещенске произошло ДТП, один из участников которого скрылся. Водителя в настоящее время разыскивает полиция. Видео с места аварии появилось в социальных сетях.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский», ДТП случилось примерно в 15:24 в районе дома № 102 по улице Красноармейской. Водитель автомобиля Mazda Demio серого цвета, выезжая с парковки, столкнулся с автомобилем Nissan Wingroad, после чего скрылся с места происшествия.

Сообщается, что в номерах Demio присутствует комбинация цифр «328» или «728».

Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей ДТП, предоставить, при наличии, записи с видеорегистраторов, запечатлевшие аварию.

Связаться с группой розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» можно по телефону 59-46-86. Телефон дежурной части: 42-52-62.

Видео: instagram.com/blag_dtp.

Просмотров всего: 791

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Александр Авдеев