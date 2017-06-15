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13июля
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С начала 2017 года в Приамурье пожары унесли жизни 32 человек

С начала 2017 года в Приамурье пожары унесли жизни 32 человек
Фото: amic.ru

За шесть месяцев 2017 года в Амурской области при пожарах погибли 32 человека. Этот показатель меньше, чем за тот же период 2016 года – 38, рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы амурского управления МЧС Сергей Каюков.

Пожаров в Амурской области за шесть месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го было зарегистрировано меньше – 625 против 705. Меньше зарегистрировано и загораний – 2737, в 2016 году – 3655.

Число травмированных при пожарах людей за шесть месяцев 2017 года составило 35.

Прямой ущерб от пожаров в нынешнем году составил около 166 миллионов рублей, это на 5 миллионов больше, чем в 2016-м.

С начала года при пожарах спасли 74 человек, а материальных ценностей – на сумму около 56 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Наибольшее число пожаров в этом году было зарегистрировано в жилом секторе – горели жилые дома, надворные постройки и гаражи. Всего за полугодие зафиксировано 414 пожаров в жилом секторе, это на 90 пожаров меньше, чем в 2016 году. Основные причины пожаров были связаны с эксплуатацией электронагревательных приборов (173 пожара) и отопительных печей (77). 175 пожаров произошло вследствие неосторожного обращения с огнем, из них 87 случаев – при курении.

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#пожары #происшествия

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