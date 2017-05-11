В Благовещенск прибыл пенсионер, совершающий рекордный заплыв по российским рекам

Фото: baikal24.ru

В четверг, 13 июля, в Благовещенск прибыл пенсионер, инвалид 2-й группы Александр Варенков. Житель Ангарска проводит рекордный заплыв по рекам Амурского бассейна. Его цель – доказать, что люди с ограниченными возможностями способны на многое.

Заплыву предшествовал пеший марафон по маршруту Байкал – Москва. Теперь же 67-летний Александр Владимирович идет к новой цели – вплавь добраться до Тихого океана, а это, по его подсчетам, 4 200 километров. С учетом того, что мужчина перенес инсульты и инфаркт – задача нетривиальная.

«Цель – не собственный пиар, вроде "я могу, и прочее", а именно – привлечь инвалидов к активному образу жизни. У нас в России это очень тяжело, особенно что касается детского спорта. Пропагандировать, агитировать в этом направлении через СМИ, через все что возможно», – рассказал Александр Владимирович ИА «Амур.инфо».

Предполагалось, что маршрут будет преодолен за 54 дня, однако пенсионер уже выбился из графика. Виной тому стало, в том числе, обмеление рек.

Плавание мужчина совершает в гидрокостюме, с собой у него герметичный мешок с вещами. В пути Александр Варенков наслаждается видами дикой российской природы. Постоянно встречается с местным населением – и этими встречами остается очень доволен.

Когда мужчина подплывал к территории Амурской области, его догнали на лодке пограничники. С ними сошлись на том, что пенсионеру для продолжения путешествия нужно будет получить «пропуск» в Благовещенске. Для этого он и прибыл в областную столицу сегодня.

Александр Варенков на время поселился в гостинице при стадионе «Амур». Говорит, что документы рассчитывает получить уже 14 июля. На худой конец – это произойдет в понедельник, 17 июля. После этого он продолжит заплыв в сторону Хабаровска. Пока же у мужчины есть время, чтобы осмотреть достопримечательности столицы Приамурья.

Просмотров всего: 22

#отдых #спорт

распечатать

Александр Авдеев