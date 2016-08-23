Шотландских кошек амурской заводчицы покупают по всему миру

Специальный шампунь для кошек стоит в 20 раз дороже обычного, попасть в «отбраковку» животное может даже за мелкое несоответствие стандарту, а в хорошем питомнике должно быть минимум 15 породистых хвостатых. В годовщину первой в мире выставки кошек, которая прошла в Лондоне 13 июля 1871 года, о том, какие требованиям к породистым кошкам предъявляются сейчас и как готовить своего любимца к выставке рассказала владелица благовещенского питомника.

Ольга Кузьмина – профессиональный заводчик, владелица питомника шотландских кошек и президент амурского клуба «Город Кошек». Её животные живут во Франции, Португалии, Китае и многих других странах Европы и Азии. Несколько лет назад она зарегистрировала свой питомник Cadelonia.

Питомник кошек – это условное название. Его регистрация даёт эксклюзивное имя, под которым будут записываться животные.

«Проще говоря, название питомника – фамилия моих животных. Чтобы их звали не Маша, Даша, Вася. Моих зовут, например, Cadelonia Eumann, Cadelonia Florence. То есть все читают их имена и сразу понимают, что это кошка из питомника Ольги Кузьминой», – поделилась Ольга.

Женщина разводит шотландских котов уже семь лет. И за это время овладела определёнными правилами вязки.

«У нас порода такая, что есть и прямоухие особи, и вислоухие. Но нельзя вязать двух прямоухих, допустим. То есть за этим нужно строго следить. Раньше думала, что всё просто – куплю кошечку, повяжу с котиком. И всё. Оказалось, что-то достойное не так просто получить. Допустим, получаешь хорошую голову с наполненным лбом, а хвост коротковатый. Получаешь хвост пушистый, шикарный, а уши коротковаты. И всё это – отбраковка, её очень большой процент», – объясняет Ольга Кузьмина.

Таких отбракованных котят, как правило, продают. Причём за гораздо более низкую цену. В выставках они участвовать не могут, их берут в качестве домашних любимцев. Более достойные кандидаты либо остаются в своём питомнике, либо продаются в другие.

«Отбраковка – это грубо, конечно, сказано, с этим котёнком всё в порядке, но он не настолько хорош, чтобы стать в дальнейшем производителем, и чтобы "звездить" на выставках. Поэтому он будет счастливым кастратом, жить у кого-то дома. Кого-то любить, кого-то радовать. Без гормональных всплесков, которые есть у племенных животных. Мы кастрируем этих котиков, и они живут счастливо», – рассказала владелица.

Один из котов Ольги достиг самого высшего титула - Supreme Grand Champion, выставляясь по американской системе TICA (Интернациональная ассоциация кошек, считается крупнейшей ассоциацией любителей кошек в мире). Зовут его – Cadelonia Eumann, по-простому – Тигра. Теперь он живёт у владельцев из Шанхая и за год прошёл около 15 выставок.

«Такой титул однозначно повышает статус владельца в глазах других заводчиков. У китайцев вообще ценятся хорошие животные, фелинология (раздел зоологии, изучающий анатомию и физиологию домашних кошек) у них стала развиваться не так давно, намного позднее, чем у нас. Мой мальчик вообще стал звёздным. Наш небольшой город стал известным в мире фелинологии благодаря этому мальчики, рождённому здесь», – считает Ольга Кузьмина.

Чтобы получить такой титул и официальные сертификаты к нему необходимо пройти через ринговую систему. По каждому рингу, а их на одной выставке бывает по 12-14, есть отдельный эксперт. Эксперты оценивают не просто внешний вид кошек, а соответствие стандартам породы.

«Смотрят, какие должны быть уши, голова, глаза, хвост, поставка конечностей. Всё это в купе оценивают эксперты. Вплоть до того, как должно сложено быть ухо, под каким углом оно должно быть наклонено. Если животное максимально соответствует стандарту, оно считается идеальным и получает определенный титул», – объяснила Ольга.

Выставочному животному необходим особый уход – специальная косметика, особые корма. Также владелец должен уметь правильно подстригать свою кошку, чтобы она соответствовала необходимым стандартам, уметь правильно уложить шерсть животного. Для сушки котов существуют специальные фены-компрессоры с особыми температурными режимами и насадками.

«Для котов есть шампуни, обезжиривающие пасты, кондиционеры, различные пенки. Всё это заказывается из Москвы, из Санкт-Петербурга. В Благовещенске это не приобрести. Косметика для кота стоит в 20 раз дороже моего шампуня. А, например, 8-литровое ведёрко обезжиривающей пасты – 28 тысяч рублей. Я ещё и выписываю большими объемами, так как животных выставляю регулярно. Но самый главный элемент ухода за кошками – это, конечно, любовь. Их нужно в первую очередь любить, независимо от того, породистая эта кошка или нет», – рассказала Ольга Кузьмина.

Количество кошек и котов у профессиональных заводчиков – величина постоянно меняющаяся. Например, в питомнике у Ольги – 5 племенных котов. На каждого из которых нужно по 2-3 кошки.

«Естественно, не все живут со мной, потому что с котами сложно. Все кошки и коты, как люди, совершенно разные по характеру. Есть те, которые недолюбливают друг друга, а есть наоборот – всё время проводят вместе. Например, Женева, мама Тигры, очень ласковая, любит с утра обниматься, может пободаться лобиком, щечку облизнуть», – поделилась Ольга.

Кроме шотландских кошек в Приамурье на пике популярности мейн-куны. Также появляются новые породы, которые активно набирают популярность. Например, меконгский бобтейл. Его особенность – короткий изогнутый хвост.

«Вообще заводчиков в Благовещенске и Амурской области становится всё больше. Причём большинство из них – фанаты своего дела», – считает Ольга Кузьмина.

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Нино Кохреидзе