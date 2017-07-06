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13июля
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сегодня, 18:07 2

Жители Белогорского района пожаловались, что в школах их вынуждают покупать учебную литературу

Жители Белогорского района пожаловались, что в школах их вынуждают покупать учебную литературу
Фото: ica74.com

Жители сел Белогорского района пожаловались районному главе Денису Инюточкину. По словам амурчан, в школах их вынуждают покупать учебные пособия перед новым учебным годом, давая список нужной литературы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белогорского района.

«Сегодня в районе создан муниципальный библиотечный обменный фонд, в котором находится более двух тысяч учебников, – рассказала замначальника отдела образования администрации района Галина Литвин. – По закону школа не имеет права обязать родителей купить своему ребенку нужные учебники. Если в учреждении нет нужной литературы, тогда школа обязана предоставить ребенку электронную версию учебника, а если школьник не имеет дома компьютера или планшета, то нужные страницы просто распечатываются и выдаются на руки».

Как отметили в отделе образования, на данный момент трудности с выдачей учебных пособий могут возникнуть только в Васильевской школе. Поэтому в районе создали обменный фонд. Излишки книг, которые имеются в других школах, будут переданы васильевцам.

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#образование #школа

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Комментарии
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  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    1 час назад

    Не надо церимонится, в прокуратуру и всё. Так и ездят на родителях

  • Братеев

    Братеев
    55 минут назад

    денег в школах нет а учить надо

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