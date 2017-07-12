Жительницу села Новотроицкое атаковали осы: женщина обнаружила в доме сразу 13 гнезд

Фото: ruslekar.info

Аномальная жара стала причиной многочисленных жалоб амурчан на нашествие живности, пишет газета «Телепорт». Так, жительница села Новотроицкое обнаружила в своем доме свыше 10 осиных гнезд. При этом найти специалиста, который помог бы от них избавиться, амурчанке не удалось.

От нашествия ос страдают жители загородных домиков и владельцы гаражей. Сразу 13 гнезд обнаружила у себя в частном доме Евгения Сидоренко. Постройку в селе Новотроицком осы облюбовали по всему периметру.

«Выходишь на веранду и видишь: летают сразу четыре крупные. Гнезда маленькие, но снаружи дома они повсюду – на стыках рядом с крышей, между водосточными трубами и стеной дома. Когда стала искать специалиста, чтобы их снять, оказалось, что с этим у нас очень большая проблема», – рассказывает Евгения Сидоренко.

Найти специалиста, который помог бы избавиться от осиной напасти, оказалось сложно. Подобные услуги специализированные фирмы оказывают редко. За год обращений набирается от силы один-два. Убирать гнезда специалисты могут лишь после шести часов вечера, и порой осы выбирают труднодоступные участки на верхних этажах – все это существенно увеличивает расценки работы, пояснили в одной из компаний.

По словам девушки, в одной из специализированных организаций дали лишь советы, как избавиться от опасных насекомых. Гнездо можно обработать специальным средством. Снимать его лучше всего после захода солнца, когда те впадут в сон. Срезать гнездо нужно под основание, иначе на прежнем месте появится новое. После этого участки стоит обработать специальным средством от ос. Еще один совет ­– выманить насекомых, соорудив в пластиковых бутылках ловушки со сладкой жидкостью.

Просмотров всего: 403

#жизнь #природа

распечатать

Галя Ефимова