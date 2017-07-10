Константин Дьяконов: в Амурской области повышать зарплаты депутатам неэтично

Фото: www.zsamur.ru

Председатель Законодательного собрания Амурской области Константин Дьяконов прокомментировал решение депутатов Красноярского края повысить вдвое зарплату себе и ряду категорий госслужащих. По его мнению, в Амурской области, учитывая состояние областного бюджета, подобное решение провести было бы как минимум неэтично.

«Я, конечно, не знаю состояние бюджета Красноярского края. Может быть, он находится в профиците, и они могут себе это позволить. Но в любом случае, это стоит делать в привязке к другим бюджетникам: врачам, учителям, социальным работникам, работникам культуры и другим категориям», – добавил Константин Викторович.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ведущий красноярской телекомпании ТВК Александр Смол за счет неординарной подачи сделал популярным на всю страну решение красноярских депутатов поднять себе зарплату вдвое. Раньше она составляла около 100 тысяч рублей, теперь будет 200.

В амурском заксобрании зарплату получают только девять депутатов, занимающих различные должности. Константин Викторович не стал называть размер своей зарплаты и предложил посмотреть сведения о доходах, опубликованные на сайте областного закса. Согласно им, спикер амурского парламента Константин Дьяконов за год заработал 2 миллиона 210 тысяч рублей. В месяц это составляет примерно 180 тысяч рублей (но нужно вычесть 13 % налогов).

Депутат Роман Кобызов рассказал, что получает примерно 100 тысяч в месяц.

«Конечно, есть депутаты на Чукотке, Сахалине, у которых зарплаты 400–500 тысяч, – рассказал Роман Кобызов. – В Амурской области 100 тысяч – это потолок, у председателя чуть побольше, наверное. Я не знаю, как идут дела в Красноярске, но я не вижу средств в Амурской области, которые бы позволили поднять кому-либо зарплату».

Тем временем красноярский губернатор Виктор Толоконский считает, что зарплата государственных служащих в Красноярском крае (средние доходы депутатов оценены в 100 тысяч рублей) – одна из самых низких в России и не повышалась около десяти лет.

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Василий Кленин