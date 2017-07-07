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Источник: автобус с амурскими чиновниками застрял на плохой дороге по пути в Ромны

Источник: автобус с амурскими чиновниками застрял на плохой дороге по пути в Ромны
Фото: suzukovod.ru

В четверг утром, 13 июля, чиновники правительства Амурской области опоздали на встречу с жителями села Ромны Ромненского района. Произошло это из-за того, что правительственный автобус застрял на плохой гравийной дороге по пути в село, сообщил ИА «Амур.инфо» осведомленный источник.

Встреча с жителями села Ромны была намечена на 10:00 – в рамках работы «открытого правительства». Однако она началась в 10:40. Время было потеряно из-за того, что пришлось вызволять застрявший автобус.

Как уточнил источник, губернатора Амурской области Александра Козлова в автобусе не было, но был один из его заместителей. Чиновники своими глазами увидели, что качество трассы плохое.

«Дорога не отсыпана. Очень много песчаных участков, валунов. Этой дорогой нужно заниматься», – говорят жители села Ромны.

По их словам, главе области о неприемлемом качестве трассы, ведущей в Ромны, говорили еще в 2015 году. Однако с тех пор мало что изменилось. Дорогу грейдируют, но это не помогает.

В пресс-службе министерства транспорта и строительства Амурской области ИА «Амур.инфо» инцидент с автобусом не подтвердили, но и не опровергли.

«В результате проливных дождей на гравийной дороге, которая была построена в девяностые годы, произошли значительные деформации земельного полотна. После того как погода в этом районе восстановится, будут приняты меры по приведению дороги в порядок», – сказали в пресс-службе министерства.

Возможно, данную трассу включат в ремонтный план на 2018 год.

Просмотров всего: 899

#областная власть #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    есть бог на свете

  • Мораль

    Мораль
    1 час назад

    Куча чиновников в одном автобусе неприспособленом для внедорожья? Я думал они все на крузаках приезжают.

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Алилуя!

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Поручения выполняются, работа видна.

  • 55

    55
    1 час назад

    Всё бодрячком) Подумаешь дорог нет, одни направления...

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    52 минуты назад

    Мораль

    Куча чиновников в одном автобусе неприспособленом для внедорожья? Я думал они все на крузаках приезжают.



    Вообще думал что у них вертолёт, но нет, по-плебейски

  • nekro

    nekro
    50 минут назад



    «В результате проливных дождей на гравийной дороге, которая была построена в девяностые годы, произошли значительные деформации земельного полотна. После того как погода в этом районе восстановится, будут приняты меры по приведению дороги в порядок», – сказали в пресс-службе министерства.

    Возможно, данную трассу включат в ремонтный план на 2018 год.



    Ага, в порядок. Там, небось, уже ничего, кроме нового полотна не поможет. И то верно подметили, что ВОЗМОЖНО включат в ремонтный план. 2 года прошло, а дорогу только грейдеруют и не больше - интересно, чем там дорожники заняты? Баблишко пилят? Или надо опять народу на прямые линии Путину писать, чтобы что-то решилось?

  • rediska

    rediska
    35 минут назад

    И всего-то на 40 минут опоздали ))))) значит не все так плохо с дорогой ))))

  • Asom

    Asom
    27 минут назад

    Автобус с чиновниками застрял в долговой яме. На срочном заседании чиновники решили, что поручат засыпать яму жителям области.

  • олег1975

    олег1975
    25 минут назад

    Зачем мучать людей? Власть АУУУУ! Вывезите людей с ДВ в Россию. И не надо над народом издеваться! Ну не можете обустроить окраину государства, тогда не держите людей там. Как в 1937 году за счёт государства верните людей туда, откуда взяли!

  • Алекsей

    Алекsей
    15 минут назад

    Там вообще дорог нет, так направления, иногда грейдеруют местами, на долго не хватает, видать те кто лес оттуда вывозит постоянно их разбивает в хлам.

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    10 минут назад

    nekro



    «В результате проливных дождей на гравийной дороге, которая была построена в девяностые годы, произошли значительные деформации земельного полотна. После того как погода в этом районе восстановится, будут приняты меры по приведению дороги в порядок», – сказали в пресс-службе министерства.

    Возможно, данную трассу включат в ремонтный план на 2018 год.



    Ага, в порядок. Там, небось, уже ничего, кроме нового полотна не поможет. И то верно подметили, что ВОЗМОЖНО включат в ремонтный план. 2 года прошло, а дорогу только грейдеруют и не больше - интересно, чем там дорожники заняты? Баблишко пилят? Или надо опять народу на прямые линии Путину писать, чтобы что-то решилось?



    Теперь то когда проехались государевы слуги дорогу быстро перелопатят, как пить дать

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