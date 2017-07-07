Источник: автобус с амурскими чиновниками застрял на плохой дороге по пути в Ромны

Фото: suzukovod.ru

В четверг утром, 13 июля, чиновники правительства Амурской области опоздали на встречу с жителями села Ромны Ромненского района. Произошло это из-за того, что правительственный автобус застрял на плохой гравийной дороге по пути в село, сообщил ИА «Амур.инфо» осведомленный источник.

Встреча с жителями села Ромны была намечена на 10:00 – в рамках работы «открытого правительства». Однако она началась в 10:40. Время было потеряно из-за того, что пришлось вызволять застрявший автобус.

Как уточнил источник, губернатора Амурской области Александра Козлова в автобусе не было, но был один из его заместителей. Чиновники своими глазами увидели, что качество трассы плохое.

«Дорога не отсыпана. Очень много песчаных участков, валунов. Этой дорогой нужно заниматься», – говорят жители села Ромны.

По их словам, главе области о неприемлемом качестве трассы, ведущей в Ромны, говорили еще в 2015 году. Однако с тех пор мало что изменилось. Дорогу грейдируют, но это не помогает.

В пресс-службе министерства транспорта и строительства Амурской области ИА «Амур.инфо» инцидент с автобусом не подтвердили, но и не опровергли.

«В результате проливных дождей на гравийной дороге, которая была построена в девяностые годы, произошли значительные деформации земельного полотна. После того как погода в этом районе восстановится, будут приняты меры по приведению дороги в порядок», – сказали в пресс-службе министерства.

Возможно, данную трассу включат в ремонтный план на 2018 год.

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#областная власть #происшествия

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Александр Авдеев