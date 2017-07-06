«Вечёрка» Амур.инфо 13 июля: мыть золото станет проще, а себя – дешевле
Предлагаем вашему вниманию обзор событий прошедшего дня. Всё, что вы могли пропустить – коротко, ёмко, в одной публикации. «Вечёрка» Амур.инфо – ничего лишнего, только самое интересное.
Думай, что пишешь (а не наоборот)
Госдума рассматривает законопроект о штрафах за отказ удалять недостоверную информацию в соцсетях. Так, напишет гражданин на клетке слона «буйвол» – будь добр уплати в казну штраф. И, главное, недорого. Для физлиц всего-то от 3 до 5 миллионов рублей.
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Золотые времена
Лето летом, а Госдума без работы не сидит. Здесь также подумывают о том, чтобы легализовать вольный принос золота. В случае принятия закона, в золотодобывающих регионах, в частности в Приамурье, может начаться настоящая золотая лихорадка. Прямо как у Чарли Чаплина.
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Перекуём мечи на трон
Как однажды заметил товарищ Ланнистер, ум заостряется от книг, словно меч. Свободный книгообмен в парке привёл к тому, что заострились и мозги, и мечи. Амурские кузнецы создали железный трон из «Игры престолов». Конструкция из холодного оружия понравилась не только местным жителям – мастерам поступают предложения отправить трон в «гастрольный тур» по городам России.
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Вода подешевеет
Вода, как выяснилось, не только камень точит, но и каменные сердца ГУПов и МУПов. Благодаря антимонопольщикам, государственные и муниципальные водоканалы лишатся возможности закладывать в тарифы предпринимательскую прибыль. За счёт этого нововведения в 2018 году тарифы могут снизиться на 5 %.
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Паттайя станет ближе
Злой начальник не пустил вас в отпуск в летнее время? Сказал – отдохнёте осенью? Как знать, быть может, вам ещё повезло! Со 2 ноября этого года из Благовещенска снова будут летать чартерные авиарейсы на курорт Паттайя Таиланда. По Пхукету пока информации нет, но и Паттайя – это неплохо, согласитесь?
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Экс-мэра не переведут
Амурский областной суд оставил в силе решение Благовещенского горсуда об отказе в переводе нашего бывшего мэра Александра Мигули в колонию-поселение. Дело в том, что перевести в колонию-поселение заключённого по закону можно, если он характеризуется положительно. А Мигуля к таковым не относится – поощрений не имел, запрещённый предмет (мобильник) хранил. Тут уж, как говорится, извините.
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Смол – звезда Рунета
Красноярский телеведущий Александр Смол, который в эфире высмеял депутатов, увеличивших себе вдвое зарплату, стал интернет-звездой. Ролик с Александром набрал уже более 800 тысяч просмотров. Амурские журналисты прокомментировали смелый поступок красноярского коллеги.
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Одной строкой
Известная советская эстрадная певица Тамара Миансарова скончалась в Москве на 87-м году жизни.
Сеть ресторанов быстрого питания KFC по случаю 30-летней работы в Китае выпустила собственные смартфоны.
Блогер Сергей Труш сравнил амурский минздрав с похоронной командой здравоохранения Амурской области.
Не успели утихнуть страсти вокруг «козлов» на легковых авто, как появилось сообщение о новом акте вандализма: кто-то залил машину благовещенца монтажной пеной.
В Благовещенске жителям пяти многоквартирных домов, два месяца жившим без горячей воды, удалось восстановить справедливость только после вмешательства прокуратуры.
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