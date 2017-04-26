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13июля
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сегодня, 16:26 2

Александра Мигулю снова отказались переводить в колонию-поселение

Александра Мигулю снова отказались переводить в колонию-поселение

Амурский областной суд рассмотрел апелляцию экс-мэра Благовещенска Александра Мигули на решение Благовещенского городского суда. Суд первой инстанции отказался переводить Александра Анатольевича в колонию-поселение. Такое решение осужденный счел несправедливым и подал на обжалование.

Бывший градоначальник ходатайствовал о переводе из исправительной колонии общего режима в колонию-поселение. Благовещенский городской суд ему отказал. Это решение оставил в силе и областной суд.

Перевести в колонию-поселение заключенного по закону можно, если он характеризуется положительно. Александр Мигуля к таковым не относится, сообщили еще в суде первой инстанции. Поощрений Александр Анатольевич не имел и хранил запрещенный предмет – сотовый телефон. Кстати, в мае этого года в соцсети попала фотография, на которой был запечатлен Александр Мигуля в компании троих осуждённых – Андрея Налетова, Павла Зимина и еще одного человека, дело которого публично не освещалось. Возможно, сделана она была на сотовый телефон в колонии № 8.

Теперь у Александра Мигули есть возможность подать кассацию на решение областного суда. Пока он продолжит отбывать наказание в колонии общего режима № 8, расположенной в районе 5-й стройки.

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#суды

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Комментарии
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  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    У него и так условия царские, даже за решеткой умудряется хорошо жить, ворье

  • Vox28

    Vox28
    53 минуты назад

    А вот Полонскага уже выпустили. Правда 2,5млрд не нашли. А Мигульку за что? Может кто-нибудь внятно сказать?

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