Александра Мигулю снова отказались переводить в колонию-поселение

Амурский областной суд рассмотрел апелляцию экс-мэра Благовещенска Александра Мигули на решение Благовещенского городского суда. Суд первой инстанции отказался переводить Александра Анатольевича в колонию-поселение. Такое решение осужденный счел несправедливым и подал на обжалование.

Бывший градоначальник ходатайствовал о переводе из исправительной колонии общего режима в колонию-поселение. Благовещенский городской суд ему отказал. Это решение оставил в силе и областной суд.

Перевести в колонию-поселение заключенного по закону можно, если он характеризуется положительно. Александр Мигуля к таковым не относится, сообщили еще в суде первой инстанции. Поощрений Александр Анатольевич не имел и хранил запрещенный предмет – сотовый телефон. Кстати, в мае этого года в соцсети попала фотография, на которой был запечатлен Александр Мигуля в компании троих осуждённых – Андрея Налетова, Павла Зимина и еще одного человека, дело которого публично не освещалось. Возможно, сделана она была на сотовый телефон в колонии № 8.

Теперь у Александра Мигули есть возможность подать кассацию на решение областного суда. Пока он продолжит отбывать наказание в колонии общего режима № 8, расположенной в районе 5-й стройки.

Просмотров всего: 940

#суды

распечатать

Нино Кохреидзе