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В Свободном к 2020 году построят новый роддом

В Свободном к 2020 году построят новый роддом
Фото: alekseevsk.ru

Строительство нового роддома на территории свободненской городской больницы обсудили министр здравоохранения Амурской области Николай Тезиков и исполняющий обязанности главы Свободного Юрий Романов. Совещание состоялось 13 июля в кабинете главного врача городской больницы Нины Лесик.

Предстоящее комплексное развитие города Свободного затронет многие сферы жизни свободненцев, и медицина не станет исключением.В ходе совещания обсуждалось предстоящее строительство нового роддома на территории городской больницы и модернизация одного из зданий бывшей железнодорожной больницы, в котором будет располагаться новая женская консультация. На проектно-сметную документацию уже израсходовано более 16 миллионов рублей. Строительство планируется завершить к 2020 году.

Помимо строительства, планируется ремонт кровли терапевтического и гинекологического отделений. Также капитальный ремонт будет проведен в травматологическом отделении. Предстоит ремонт инфекционного отделения, на эти цели выделено 5 миллионов рублей – здесь сделают косметический ремонт, планируется замена окон, дверей и кроватного фонда.

На вопрос главы об отделении скорой помощи министр сообщил, что, к сожалению, на сегодняшний день глобальных изменений, касающихся скорой помощи города Свободного не запланировано, но этот вопрос планируется поднять в ближайшее время. В скором будущем Свободному будет передан автомобиль скорой помощи.

В ходе совещания обсуждались меры по привлечению специалистов в медицинские учреждения города, основной мотивацией для притока кадров станет дополнительное материальное обеспечение и реализация социальных гарантий.

Юрий Романов задал вопрос министру здравоохранения о том, планируется ли сокращение койко-мест в медучреждениях Свободного. Николай Львович сообщил, что планируется перепрофилирование неэффективных койко-мест, так как содержание одного такого места вместе с обслуживающим персоналом к нему, обходится бюджету очень дорого, и необходимо, чтобы это были не напрасные расходы.

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#жизнь #здоровье #областная власть #Свободный

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Комментарии
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  • Злобная Карлица

    Злобная Карлица
    2 часа назад

    как раз все оттуда переедут к 2020 г....

  • DVG

    DVG
    2 часа назад

    к 2020 году или ишат помрёт или падишах

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