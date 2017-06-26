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Губернатор Приамурья: в области необходимо восстанавливать севооборот

Губернатор Приамурья: в области необходимо восстанавливать севооборот
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Губернатор Приамурья поднял вопрос севооборота в регионе в ходе посещения «Октябрьского элеватора». Чтобы задействовать мощности предприятия на 100 %, не хватает сырья.

Градообразующее предприятие работает в Екатеринославке 90 лет. Сейчас там функционирует цех по переработке гречихи и темной крупы. На предприятии используют в основном сырье местных производителей, но его не хватает, чтобы задействовать мощности элеватора на 100 %, сообщает пресс-служба областного правительства. Наибольший дефицит элеватор испытывает в гречихе.

По словам губернатора, в области необходимо наладить плановую работу как по посеву культур, так и по организации стабильного сбыта. Одним из вариантов является активное участие предприятия в конкурсах на поставку круп в школы и больницы области.

Плановую работу сельхозпредприятий области обсудят на отдельном специальном совещании на площадке министерства сельского хозяйства Приамурья.

Просмотров всего: 430

#сельское хозяйство #экономика

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Комментарии
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  • Внучка деда

    Внучка деда
    3 часа назад

    С удовольствием бы приобретала крупу местных производителей. Дай Бог, чтоб в ближайшее время объёмы производства выросли

  • Василёчек

    Василёчек
    3 часа назад

    Ну так налаживай раз необходимо! На словах мы все Львы Толстые, как говориться... Что-то до этого ничего у тебя не наладилось. Ни одного дела до конца не довел!

  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    Василёчек

    Ну так налаживай раз необходимо! На словах мы все Львы Толстые, как говориться... Что-то до этого ничего у тебя не наладилось. Ни одного дела до конца не довел!



    Труш, боты у тебя троят. Троллинг не получается

  • Василёчек

    Василёчек
    3 часа назад

    Иногда так почитаю твои комментарии, и мне начинает казаться, что ты либо не от мира сего, либо влюблен в Труша

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~По словам губернатора, в области необходимо наладить плановую работу по посеву культур



    А "мудрый" КАА не сказал, кому необходимо налаживать плановую работу в области?

    А то красиво говорить и я умею.

  • Мораль

    Мораль
    2 часа назад

    Если сам губернатор приехал на объект то там на 150% задействуют мощности

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    Давно бы пора наладить,сколько уже у власти и только вспомнили о сельском хозяйстве,может японцы подскажут,как это надо делать.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    Санккции клюнули больно вот и зашевелились. Хоть какая то от америкашек польза

  • Б-29

    Б-29
    2 часа назад

    Мораль

    Если сам губернатор приехал на объект то там на 150% задействуют мощности

    Не нужно равняться на совдеповские времена и заниматься приписками. Мощности будут задействованы ровно на 146%.

  • Slon

    Slon
    2 часа назад

    Плановую работу они наладят....ну ну....власть в области никакого влияния на с/х не имеет. С этого года даже основной субсидии лешили с/х - возмещение процентной ставки по кредитам. С/х само по себе, власть сама по себе.

  • Физим

    Физим
    2 часа назад

    С каждым днем новости все смешнее и смешнее)

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Slon

    Плановую работу они наладят....ну ну....власть в области никакого влияния на с/х не имеет. С этого года даже основной субсидии лешили с/х - возмещение процентной ставки по кредитам. С/х само по себе, власть сама по себе.



    http://www.agroamur.ru/news/2017/2017/201707030.php

    Первое что попалось, грантовая поддержка местных аграриев. 3 июля. Лицемерные либерасты

    В рамках года даже перечислять не буду, ищите сами

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    2 часа назад

    Какая классная и умная у нас власть: один стерхов научил летать, другой (несмотря на ОЧНОЕ обучение в МАПе) вопросы севооборота решает. И гоп-компания штатных одобрямсов аплодирует...

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Википедия:

    Севооборо́т (устар. многополье) — научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и паров во времени и на территории или только во времени.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Попугай Кеша:

    Эх вы! Жизни не нюхали! А я цельное лето, цельное лето… Утром — покос, вечером — надой. То корова поросится, то вишня взошла, то свекла заколосится. А ежели дождь во время усушки?! Пашешь, как трактор.

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    Откуда губер знает такое слово?

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    А что если и удои повысить

    А так же мелиорацию и дорожное строительство поднять на должную высоту.

    Смотришь зябь и заколоситься..

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    1 час назад

    СаняCh

    Slon

    Плановую работу они наладят....ну ну....власть в области никакого влияния на с/х не имеет. С этого года даже основной субсидии лешили с/х - возмещение процентной ставки по кредитам. С/х само по себе, власть сама по себе.



    http://www.agroamur.ru/news/2017/2017/201707030.php

    Первое что попалось, грантовая поддержка местных аграриев. 3 июля. Лицемерные либерасты

    В рамках года даже перечислять не буду, ищите сами



    Если бы не оплаченные троли, мы бы и не знали, как все вокруг замечательно. А нестеров в декрет ушел?

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    NatashaBlag

    СаняCh

    Slon

    Плановую работу они наладят....ну ну....власть в области никакого влияния на с/х не имеет. С этого года даже основной субсидии лешили с/х - возмещение процентной ставки по кредитам. С/х само по себе, власть сама по себе.



    http://www.agroamur.ru/news/2017/2017/201707030.php

    Первое что попалось, грантовая поддержка местных аграриев. 3 июля. Лицемерные либерасты

    В рамках года даже перечислять не буду, ищите сами



    Если бы не оплаченные троли, мы бы и не знали, как все вокруг замечательно. А нестеров в декрет ушел?



    Смешно читать такое от бота Труша, продолжишь писать о том что власть от с/х отдельно или уткнулся?

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    1 час назад

    СаняCh

    NatashaBlag

    СаняCh

    Slon

    Плановую работу они наладят....ну ну....власть в области никакого влияния на с/х не имеет. С этого года даже основной субсидии лешили с/х - возмещение процентной ставки по кредитам. С/х само по себе, власть сама по себе.



    http://www.agroamur.ru/news/2017/2017/201707030.php

    Первое что попалось, грантовая поддержка местных аграриев. 3 июля. Лицемерные либерасты

    В рамках года даже перечислять не буду, ищите сами



    Если бы не оплаченные троли, мы бы и не знали, как все вокруг замечательно. А нестеров в декрет ушел?



    Смешно читать такое от бота Труша, продолжишь писать о том что власть от с/х отдельно или уткнулся?



    Ой, дурак!... Булгаков бессмертен! 120 сообщений за смену - без зарплаты останешься... План не выполняешь... Прокомментируй новость про застрявший автобус, обвини во всем Труша, Абрамова и либерастов. Не Козлов же виноват в плохих дорогах Амурской области.

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    NatashaBlag

    Ой, дурак!... Булгаков бессмертен! 120 сообщений за смену - без зарплаты останешься... План не выполняешь... Прокомментируй новость про застрявший автобус, обвини во всем Труша, Абрамова и либерастов. Не Козлов же виноват в плохих дорогах Амурской области.



    Нечего написать по делу иди газеты раздавай

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    1 час назад

    Один из признаков кремлебота - меняет тему, когда не вывозит... Тематическое задание выполнил?

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    NatashaBlag

    Один из признаков кремлебота - меняет тему, когда не вывозит... Тематическое задание выполнил?



    Тема С/Х, и я после этого бот? До сих пор поражаюсь какой идиот в ЦК доверил тебе мандат

  • системник

    системник
    1 час назад

    Губернатор ни о чем и комментаторы тоже.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Почему севооборот стал вопросом?

    Проблемы-же по севооборотам и самими аграриями решаться могут без губера. Это что , аграрии уперлись в проблему такую о севообороте, что даже губер поставил вопросом?

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    56 минут назад

    OT

    Почему севооборот стал вопросом?

    Проблемы-же по севооборотам и самими аграриями решаться могут без губера. Это что , аграрии уперлись в проблему такую о севообороте, что даже губер поставил вопросом?



    Если размышлять как ты то и Россия может без Президента вопросы решать. Но тем не менее он ездит по заводам и лично все проверяет.

  • OT

    OT
    43 минуты назад

    Евгений Шувалов

    OT

    Почему севооборот стал вопросом?

    Проблемы-же по севооборотам и самими аграриями решаться могут без губера. Это что , аграрии уперлись в проблему такую о севообороте, что даже губер поставил вопросом?



    Если размышлять как ты то и Россия может без Президента вопросы решать. Но тем не менее он ездит по заводам и лично все проверяет.



    Во превых я не дырка, чтоб в нее в тыкать свое "семя".

    Во вторых я просто не понял что за повышение видит в севообороте губер?

    Это он хочет, чтоб на одном поле посменно разную культуру выращивали, а аграрии не хотят?

    Ведь деньги надо, а это спрос, бизнес.

    Где деньги?

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    21 минута назад

    OT

    Евгений Шувалов

    OT

    Почему севооборот стал вопросом?

    Проблемы-же по севооборотам и самими аграриями решаться могут без губера. Это что , аграрии уперлись в проблему такую о севообороте, что даже губер поставил вопросом?



    Если размышлять как ты то и Россия может без Президента вопросы решать. Но тем не менее он ездит по заводам и лично все проверяет.



    Во превых я не дырка, чтоб в нее в тыкать свое "семя".

    Во вторых я просто не понял что за повышение видит в севообороте губер?

    Это он хочет, чтоб на одном поле посменно разную культуру выращивали, а аграрии не хотят?

    Ведь деньги надо, а это спрос, бизнес.

    Где деньги?



    Черным по белому: не хватает сырья, войдут в программы. Что тут не ясного?

  • Gangstarr

    Gangstarr
    15 минут назад

    Да что тут рассуждать! Надо еще брать кредит на область, а потом переведут куда нибудь да и фиг с ним!

  • OT

    OT
    10 минут назад

    Евгений Шувалов

    OT

    Евгений Шувалов

    OT

    Почему севооборот стал вопросом?

    Проблемы-же по севооборотам и самими аграриями решаться могут без губера. Это что , аграрии уперлись в проблему такую о севообороте, что даже губер поставил вопросом?



    Если размышлять как ты то и Россия может без Президента вопросы решать. Но тем не менее он ездит по заводам и лично все проверяет.



    Во превых я не дырка, чтоб в нее в тыкать свое "семя".

    Во вторых я просто не понял что за повышение видит в севообороте губер?

    Это он хочет, чтоб на одном поле посменно разную культуру выращивали, а аграрии не хотят?

    Ведь деньги надо, а это спрос, бизнес.

    Где деньги?



    Черным по белому: не хватает сырья, войдут в программы. Что тут не ясного?



    Какие программы у спроса? Есть спрос и есть загруженность предприятия на все 100,1%, а нет спроса и нет ничего и никакой программы.

    Правда там написано что-то вроде намека на то, что губер посодействует спросу в школах, больницах... Ну,-ну. Его кредо "...работа идет" - это уж анекдот

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