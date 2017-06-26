Губернатор Приамурья: в области необходимо восстанавливать севооборот

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Губернатор Приамурья поднял вопрос севооборота в регионе в ходе посещения «Октябрьского элеватора». Чтобы задействовать мощности предприятия на 100 %, не хватает сырья.

Градообразующее предприятие работает в Екатеринославке 90 лет. Сейчас там функционирует цех по переработке гречихи и темной крупы. На предприятии используют в основном сырье местных производителей, но его не хватает, чтобы задействовать мощности элеватора на 100 %, сообщает пресс-служба областного правительства. Наибольший дефицит элеватор испытывает в гречихе.

По словам губернатора, в области необходимо наладить плановую работу как по посеву культур, так и по организации стабильного сбыта. Одним из вариантов является активное участие предприятия в конкурсах на поставку круп в школы и больницы области.

Плановую работу сельхозпредприятий области обсудят на отдельном специальном совещании на площадке министерства сельского хозяйства Приамурья.

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#сельское хозяйство #экономика

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Галя Ефимова