Амурские журналисты оценили эфир красноярского телеведущего, взорвавший Интернет

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Можно ли в эфире телевизионных новостей хлопать в ладоши и поздравлять депутатов Красноярского края с тем, что они вдвое повысили себе заплату? «Выходку» красноярского ведущего телеканала ТВК Александра Смола, которая сделала его звездой Интернета, оценили амурские телевизионщики.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ведущий ТВК Смол в телеэфире очень эмоционально рассказал зрителям о том, что депутаты красноярского заксобрания повысили себе зарплаты вдвое. Он хлопал в ладоши, поздравлял народных избранников и описывал детали новости с ярко выраженным личным отношением. Большинству амурских журналистов понравилось видео, однако подобный формат подачи вызвал разную оценку.

Евгения Манакова, телеведущая Первого областного канала:

«Я не осуждаю неофициальный формат подачи новостей. И всегда была за то, чтобы выходить за рамки жанра, что я в своей работе и стараюсь делать. Конечно, есть федеральные каналы, где ведущие вынуждены соблюдать официальный, строгий стиль. Хотя и там бывают отступления от правил. А есть местные, региональные – где все друг друга знают, зрители с нами зачастую знакомы лично. И здесь подача может быть совершенно иной. В нашей работе я выступаю за то, чтобы человек оставался человеком. Умел показывать человеческую реакцию и не был зажат в рамках официоза. За Красноярск рада! Эфирного времени у них, видимо, вагон! Но передать свое отношение, мне кажется, можно было бы изящнее. Мы все-таки работаем на ТВ, поэтому следить за речью и поведением обязаны».

Нино Кохреидзе, ведущая программы «Альфа-новости» и эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске»:

«Аплодирую красноярскому ведущему. Он действительно молодец. Не думаю, что такое возможно в нашем эфире, в первую очередь, из-за заданного формата. То, что допустимо в утренней или авторской программе, невозможно в вечерних классических новостях. Думаю, так могли бы прокомментировать ведущие утренней программы "Пора", которая несколько лет выходила в эфир "Альфа-канала". "Альфа-новости" – это больше классическая программа. Мы информируем и предлагаем зрителям самим делать выводы. А вот, к примеру, в разговорном жанре – в эфире "Эха Москвы в Благовещенске" – мы периодически иронизируем. Особенно, если возникают такие поводы. Доходы депутатов и чиновников слушатели всегда живо обсуждают».

Александр Воронин, ведущий телекомпании «Город»:

«Я новостник и, если честно, считаю, что здесь есть определенные правила, которым необходимо следовать. По крайней мере, я бы не стал выходить за рамки формата».

Александр Ярошенко, ведущий программы «Простые вопросы»:

«Видео понравилось. Потому что это правда. И эмоционально очень честно. Потому и столько просмотров, что общество с этим соглашается. Смог бы я? Думаю, да – запросто! Если это совпадет с моим мироощущением и настроение подходящее будет. Я в своей работе говорил вещи, нелицеприятные для власти, и, думаю, еще скажу. То, что ведущий в эфире импровизирует, это нормально. Телевизионный эфир – это часть жизни ведущего. А живем мы все импровизируя. Какова жизнь, таковы и песни».

Анна Краснобаева, ведущая программы «Альфа-новости»:

«Я не знаю, как это комментировать. Смешно! Но у нас на местных телеканалах такое представить себе нельзя. Мы бы дали такую новость как факт, а эмоции по этому поводу дали бы высказать, например, жителям. Мне кажется, амурские ведущие не способны на такую зажигательную импровизацию. Все работают в строгих рамках. И, наверное, жаль!».

Михаил Митрофанов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске»:

«Сегодня в полуденном эфире мы как раз обсуждали со слушателями эту тему – стоит ли поднимать зарплату народным избранникам. Было много высказываний, в том числе конкретные предложения привязать зарплату к ВРП: растет валовый региональный продукт – поднимается зарплата, падает – и она падает.

Я рад, что есть такие люди в "стране советской". Поскольку действительно, всё больше слышишь подобострастные комментарии: люди включают самоцензуру, и, как сказал Владимир Путин, чтобы «никого не обидеть». Главная задача журналиста – рассказать о событии, рассказать максимально беспристрастно.

Но если говорить об Александре Смоле, который рассказывал о повышении красноярскими законодателями своих зарплат, то мне безумно понравился он как ведущий. Очень фактурный молодой мужчина, который, во-первых, непринужденно ведет себя. Во-вторых, у него совершенно осмысленная речь. Он говорит то, что сам думает, это не заготовленный кем-то текст. Причем человек обладает чувством юмора и чувством меры. Можно, обладая чувством юмора, скатиться в пошлость, в бестактность и в откровенное хамство. Вот здесь он прошел тонко по этой грани – очень ярко, красиво. Но в то же время доходчиво и понятно, о чем он говорит. Я считаю, чем больше таких людей будет в региональном, да и в федеральном эфире, тем лучше будет всем нам».

Читатели Амур.инфо в открытом голосовании могут высказать свое отношение к вопросу о том, возможны ли такие выступления в амурских новостях

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Василий Кленин