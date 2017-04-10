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Специалисты Минздрава РФ проверили амурскую информсистему здравоохранения

Специалисты Минздрава РФ проверили амурскую информсистему здравоохранения
Фото: windata.ru

Амурскую область с проверкой посетили специалисты департамента информатизации Министерства здравоохранения России. Гостей из Москвы интересовало, как работает региональная информационная система здравоохранения (РИСЗ).

Проверку инициировали после того, как в департамент информатизации Минздрава РФ обратился системный администратор Зейской больницы. Для этих целей была создана комиссия.

«Члены комиссии самостоятельно знакомились с программным обеспечением медицинских организаций, работая напрямую с сотрудниками учреждений. Проверке подверглись городские и областные учреждения здравоохранения, перечень которых определялся членами комиссии департамента. Факты, изложенные в обращении системного администратора Зейской больницы, подтвердились только в части невозможности формирования реестра счетов на оплату выполненных медицинских услуг. По данному факту министерством здравоохранения ведутся судебные разбирательства с поставщиком программного обеспечения (…). Остальные факты по результатам проверки не подтвердились», – говорится в сообщении минздрава Амурской области, поступившем в редакцию ИА «Амур.инфо».

Отмечается, что непосредственно в Зейской больнице программное обеспечение РИСЗ не функционирует из-за выхода из строя серверного оборудования. Его поломка связана с неправильной эксплуатацией (затопление), размещением оборудования в помещении, не соответствующем техническим требованиям.

Между тем депутат амурского законодательного собрания Сергей Труш посвятил проблеме функционирования амурской информсистемы здравоохранения публикацию в собственном блоге на Амур.инфо. «О том, что система нерабочая, в министерстве отлично знали, им неоднократно сообщалось об этом. Мало того, за бюджетные средства приобреталось снятое с производства оборудование, которое в скором времени выходило из строя. Приобреталась продукция заведомо низкого качества, накопители информации недостаточной емкости, что не позволяло добросовестно и корректно передавать информацию даже в рамках одной больницы, не говоря уже о связи между больницами области, или России», – написал Сергей Труш.

Как сообщало Амур.инфо, предполагалось, что 1 мая 2017 года региональная информсистема здравоохранения Приамурья станет частью единой всероссийской государственной информационной системы здравоохранения. Однако сроки были сорваны, так как РИСЗ области фактически не состоялась. Основная причина в том, что амурский минздрав приобрел пять лет назад у одной из компаний неработоспособное программное обеспечение. В самой компании, впрочем, его неработоспособность отрицают.

В 2016 году минздрав начал судиться с поставщиком. В министерстве хотят принудить его привести программное обеспечение в порядок, чтобы с ним можно было полноценно работать. Была назначена экспертиза системы, однако ее сроки все время сдвигаются.

По факту публикации на Амур.инфо о неработающей информационной системе здравоохранения ранее начала проверку региональная прокуратура. О результатах этой проверки пока ничего неизвестно.

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#здоровье #технологии

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Комментарии
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  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    3 часа назад

    Тоесть сами поставили оборудование непонять где, его затопила и поэтому жалоба поступает. Ничего не понятно, сами на себя писали чтоли

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    Максим Чехов

    Тоесть сами поставили оборудование непонять где, его затопила и поэтому жалоба поступает. Ничего не понятно, сами на себя писали чтоли



    похоже всё проще - админу надо было объяснить почему оно не работает, он сказал что это всё из за рисз. Ну и начал шумиху, чтоб нервы потрепать, когда его призвали к ответу. Сейчас это модно.



  • фафафаф11

    фафафаф11
    2 часа назад

    походу писец админу

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Ознакомьтесь с ДОКУМЕНТАЦИЕЙ во вложении! Запуск и наладка га поставщике, они жн должны обучить. Какие притензии к АйТишнику?

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