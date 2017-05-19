В Благовещенске перекроют для проезда участок улицы Северной
С 17 до 31 июля в Благовещенске перекроют участок улицы Северной – от Мухина до Артиллерийской. Здесь будут вести работы по устройству инженерных сетей водоснабжения.
Движение автобусов по муниципальным маршрутам будет организовано по временным схемам.
Автобус К: Амурская – Мухина – Красноармейская – Больничная и далее по маршруту.
Автобус № 36 (36О): Мухина – Красноармейская – Больничная и далее по маршруту.
Администрация Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать для движения альтернативные маршруты.
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