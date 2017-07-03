Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: дом престарелых и заплыв пенсионера от Читы до Охотского моря

14 июля в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» ведущие Нино Кохреидзе и Эльвира Оверченко поговорят с директором специального дома для одиноких престарелых «Ветеран» Мариной Штыкун о том, зачем и для кого в Благовещенске открыта социальная гостиница.

Дневной эфир проведут Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

Гость полуденного эфира «Эха Москвы в Благовещенске», герой программы «Я так думаю!» 67-летний пенсионер из Ангарска Александр Варенков, который накануне своим ходом прибыл в Благовещенск, осуществляя рекордный заплыв в 4,5 километра по рекам Амурского бассейна от Читы до Охотского моря.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Нина Гвоздкова