Японские фермеры осмотрят амурские земли

С 13 по 16 июля в Приамурье будет работать делегация из Японии. Из Страны восходящего солнца приехали фермеры, специалисты по ландшафтному дизайну, аграрному туризму и японской кухне. В целях дальнейшего сотрудничества они хотят познакомиться с сельским хозяйством в амурском регионе.

Японская делегация в составе 12 человек прибыла из Токачи – это сельскохозяйственный район города Обихиро острова Хоккайдо. В Амурской области японцы хотят познакомиться с сельским хозяйством для того, чтобы в дальнейшем развивать сотрудничество в области производства и реализации продуктов питания, туризма, общественного питания.

«Представители института животноводства из города Обихиро будут встречаться с нашим профильным вузом – с руководством ДальГАУ, познакомятся с этим университетом. Они посетят несколько предприятий, в том числе "АНК-холдинг", хозяйства Ивановского района, ТОР "Белогорский" – там, где как раз работает "Амурагроцентр", одно из самых известных наших сельскохозяйственных предприятий. Будет много общения с местными фермерами, обмен мнениями», – рассказала информационной службе «Дорожного радио» руководитель амурского отделения общества «Россия – Япония» Марина Синельникова.

Кроме того, 14 июля в Приамурье приедет генконсул Японии в Хабаровске. Он встретится с мэром Благовещенска и правительством области.

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#сельское хозяйство

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Галя Ефимова