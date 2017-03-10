С ноября из Благовещенска можно будет улететь чартером в Паттайю

Фото: besttur.net

С ноября 2017 года из Благовещенска снова будут летать чартерные авиарейсы на курорт Паттайя Таиланда. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в одном из благовещенских туристических агентств.

Чартеры в Таиланд напрямую из Благовещенска в этом году не выполняются с апреля. Возможность летать на один из популярных у амурчан курортов этой страны, в Паттайю, вернется со 2 ноября. По другому курорту Таиланда, Пхукету, пока информации нет.

Известно, что чартеры в Паттайю из Благовещенска будут летать три раза в месяц. «Средняя стоимость 13-дневной путевки на двоих человек, если вылет состоится 2 ноября, составляет 80 тысяч рублей», – пояснили в турагентстве.

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#отдых #транспорт

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Александр Авдеев