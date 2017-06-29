В Белогорске на поиски пропавшего жителя собирают волонтеров

Фото: Белогорск.рф

63-летний Владимир Капшиенко пропал в Белогорске в июне этого года. Мужчина ушел из дома – о его местонахождении до сих пор ничего не известно. В поисках белогорца полиция просит принять участие волонтеров.

«15 июля необходимо обследовать один из районов Белогорска. Без помощи социально-активных граждан не обойтись, – говорит замглавы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова. – Общий сбор волонтеров – в 9 утра у здания межрайонного отдела полиции (улица Кирова, 174). Администрация обеспечит транспорт для проведения поисковых работ. По всем вопросам, касающимся организации поиска белогорца, необходимо звонить в рабочее время на телефон 2-56-80».

Пропавшему на вид 60-65 лет, высокого роста – 182 сантиметра, волосы седые короткие, на макушке – залысина. Из особых примет – операционный шрам на правой руке от кисти до локтя, а на левой – татуировка «Лиза».

На момент ухода был одет в синюю футболку, черное трико, резиновые тапочки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 02 (102), 2-07-53, 2-41-19.

Просмотров всего: 409

#происшествия

распечатать

Галя Ефимова