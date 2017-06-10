Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:17 1

В дома благовещенцев вернули горячую воду только после вмешательства прокуратуры

В дома благовещенцев вернули горячую воду только после вмешательства прокуратуры
Фото: ob-zor.ru

В Благовещенске жители пяти многоквартирных домов, а также некоторые социальные объекты почти на два месяца остались без горячей воды. Только благодаря вмешательству прокуратуры горячее водоснабжение в домах было восстановлено.

Без горячей воды с конца мая остались благовещенцы, проживающие в многоквартирных домах № № 79/1, 79/3, 109, 109/1 по улице Строителей, ГПОАУ АО АКТДХ по улице Строителей, дом № 107. Прокуратура провела проверку и выяснила, что котельные ОАО «Облкоммунсервис», обслуживающие эти дома, перестали вырабатывать тепловую энергию, направленную на подогрев воды, из-за задолженности за оплату электроэнергии. В итоге по требованию ПАО ДЭК на котельных было введено самостоятельное ограничение потребления электроэнергии, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

В связи с выявленными нарушениями прокурор города обратился в Благовещенский городской суд с исковым заявлением обязать филиал ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» возобновить электроснабжение котельных, а ОАО «Облкоммунсервис» – признать незаконными действия по прекращению подачи горячей воды.

7 июля Благовещенский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Горячее водоснабжение в домах благовещенцев восстановлено.

Как сообщало Амур.инфо, жители домов по улице Строителей собирались выйти на пикет. Вот уже три года они на несколько месяцев периодически остаются без горячей воды. Всё дело в долгах коммунальной организации, обслуживающей их дом. Котельную ограничивают за долги энергетики, а люди становятся заложниками ситуации.

Просмотров всего: 383

#ЖКХ

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    46 минут назад

    Молодцы жители! Что еще сказать, так и нужно

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть 5

ФАС: тарифы на воду в 2018 году снизят на 5 %
Общество 7

Дорогу к благовещенскому аэропорту отремонтируют
Происшествия 15

После ремонта двор в Благовещенске начало затапливать
Общество 16

На предприятия Приамурья поставляли уголь ненадлежащего качества