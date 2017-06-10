В дома благовещенцев вернули горячую воду только после вмешательства прокуратуры

Фото: ob-zor.ru

В Благовещенске жители пяти многоквартирных домов, а также некоторые социальные объекты почти на два месяца остались без горячей воды. Только благодаря вмешательству прокуратуры горячее водоснабжение в домах было восстановлено.

Без горячей воды с конца мая остались благовещенцы, проживающие в многоквартирных домах № № 79/1, 79/3, 109, 109/1 по улице Строителей, ГПОАУ АО АКТДХ по улице Строителей, дом № 107. Прокуратура провела проверку и выяснила, что котельные ОАО «Облкоммунсервис», обслуживающие эти дома, перестали вырабатывать тепловую энергию, направленную на подогрев воды, из-за задолженности за оплату электроэнергии. В итоге по требованию ПАО ДЭК на котельных было введено самостоятельное ограничение потребления электроэнергии, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

В связи с выявленными нарушениями прокурор города обратился в Благовещенский городской суд с исковым заявлением обязать филиал ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» возобновить электроснабжение котельных, а ОАО «Облкоммунсервис» – признать незаконными действия по прекращению подачи горячей воды.

7 июля Благовещенский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Горячее водоснабжение в домах благовещенцев восстановлено.

Как сообщало Амур.инфо, жители домов по улице Строителей собирались выйти на пикет. Вот уже три года они на несколько месяцев периодически остаются без горячей воды. Всё дело в долгах коммунальной организации, обслуживающей их дом. Котельную ограничивают за долги энергетики, а люди становятся заложниками ситуации.

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#ЖКХ

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Галя Ефимова