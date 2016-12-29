Реки в Зейском районе оказались загрязнены из-за добычи золота

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Несколько рек, текущих в Зейском районе Приамурья, оказались загрязнены из-за деятельности золотодобытчиков. Об этом шла речь на рабочем совещании главы Зейского района Андрея Ложечкина с представителями золотодобывающих предприятий.

Как пишет «Зейский вестник», Андрей Ложечкин отметил, что на совещание явились представители 9 компаний из 11 приглашенных, причем в числе отсутствующих оказались как раз злостные «экологические» нарушители.

«Ежегодно в адрес администрации от жителей Зейского района поступают жалобы о загрязнении рек и ручьев, а также о незаконной добыче россыпного золота. Так, жители села Умлекана обеспокоены состоянием одноименной реки, а из Ивановки поступила коллективная жалоба о загрязнении Уркана», – сказал глава района.

«Уркан действительно грязный, – подтвердил начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны Амурского территориального управления Росрыболовства Владимир Толмачев, – в бассейне реки много золотодобывающих участков, поэтому в Уркане наблюдается большое количество взвешенных веществ. После полученной информации о загрязнении Умлекана и его притоков работы по добыче золота там прекращены. В ходе проверок золотодобывающих предприятий, ведущих работу в водоохранных зонах и непосредственно на водных объектах, выявляется ряд нарушений. Территории участков загрязнены отработанными нефтепродуктами, так как не осуществляются их надлежащие хранение и утилизация. Можно наблюдать такую картину: под дождем стоят переполненные открытые бочки с нефтепродуктами, в ручьях лежат масляные фильтры, и все это оказывается в реках».

Владимир Толмачев отметил, что, наверное, некоторых не пугает штраф в размере 200 тысяч рублей.

Председатель Зейского районного Совета народных депутатов Андрей Гибадуллин рассказал о недавней попытке прояснить ситуацию с загрязнением Уркана. Депутаты, рассмотрев жалобу от главы Ивановского сельсовета, подписанную также сельчанами, совместно с природоохранными органами выехали на место. Но диалога с руководством предприятия «РосЗолото» не получилось: делегацию не пустили на полигон. Андрей Гибадуллин призвал компании находить общий язык с местными жителями.

«В прокуратуру поступает много жалоб о загрязнении рек Деп, Уркан, Гилюй, – отметил, в свою очередь, заместитель прокурора Зейского района Сергей Парыгин. – Административным законодательством за такое нарушение предусмотрены штрафные санкции, кроме того, приостановление в судебном порядке деятельности золотодобывающего предприятия на определенный срок, а также возможно изъятие техники до окончания административного разбирательства. Приостановление деятельности в разгар сезона на месяц или два, помимо наложенного штрафа, грозит артели большими убытками. А в случае установления загрязнения водного объекта насчитывается и взыскивается в судебном порядке причиненный ущерб, размер которого в разы больше суммы штрафа».

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#природа

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Александр Авдеев