При пожаре из благовещенской многоэтажки эвакуировали 8 человек

Фото: пресс-служба МЧС по Амурской области

13 июля в Благовещенске вспыхнул пожар на третьем этаже четырехэтажного дома по улице Октябрьской. Загорелась одна из комнат. Пожарные эвакуировали из здания 8 человек.

Здание, где раньше располагалось общежитие, переведено в статус жилого дома. На момент пожара хозяйки комнаты дома не было. Соседи почувствовали запах дыма и пытались потушить огонь, они же сообщили о происшествии на центральный пункт пожарной связи города, сообщает пресс-служба МЧС по Амурской области.

«Жильцы, которые в это время были дома, самостоятельно покинули помещения. Прибывшие к месту вызова боевые расчеты оперативно потушили возгорание. С момента поступления сообщения и до полной ликвидации пожара прошло всего 12 минут. Звенья газодымозащитной службы, проводившие обследование помещений на наличие людей, вывели на улицу восемь человек. Пострадавших при пожаре нет», – рассказал начальник дежурной смены Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона Сергей Бабай.

Помощь врачей никому из жильцов дома не потребовалась.

По факту пожара проводится разбирательство. Одна из вероятных версий – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

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#происшествия

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Галя Ефимова