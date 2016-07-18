Тело утонувшего мужчины нашли на берегу реки Зеи: полиция просит помочь в опознании

8 июля на берегу реки Зеи в четырех километрах от поселка Ивер Свободненского района обнаружено тело утонувшего мужчины. Личность его устанавливается. Полиция просит оказать помощь в опознании.

На вид утонувшему (предположительно, славянской внешности) 30-40 лет, рост 175-180 сантиметров, волосы русые, в области лба имеются залысины.

Был одет в темные синтетические штаны с резинкой на поясе, майку цвета «военный пиксель», поблизости обнаружена толстовка зеленого цвета.

Всех, кому что-либо известно о личности мужчины, просят сообщить по телефонам: 8(4162) 59-41-07, 59-41-05 или 02.

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#происшествия

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Галя Ефимова