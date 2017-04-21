Местного жителя, избившего фельдшера скорой, будут судить в Белогорске

38-летний житель Белогорска предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в нанесении побоев фельдшеру бригады скорой помощи. Уголовное дело направлено в суд.

12июля 2017 года прокурор Белогорска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по статье «Побои, совершенные из хулиганских побуждений».

Как сообщало Амур.инфо, в ночь на 1 июля в Белогорске пострадавший в ДТП мужчина ударил фельдшера скорой помощи. Бригада скорой возвращалась на станцию с вызова. Медработники увидели ДТП и остановились для оказания первой помощи. Водитель пострадавшей в аварии машины был в крови, но от помощи отказался. А когда фельдшер стала звонить дежурному, вырвал у нее телефон и нанес ей удар по голове, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

За совершение указанного преступления судом может быть назначено наказание до 2 лет лишения свободы.

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#происшествия

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Галя Ефимова