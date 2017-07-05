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13июля
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сегодня, 12:11 0

KFC выпустила собственные смартфоны в честь 30-летней работы в Китае

KFC выпустила собственные смартфоны в честь 30-летней работы в Китае
Фото: 4PDA

Известная международная сеть ресторанов общественного питания Kentucky Fried Chicken (KFC) отметила 30-летие своей деятельности в Китае выпуском собственного смартфона совместно с Huawei. Об этом сообщает ИА «Дейта.ру» со ссылкой на CNBC.

Компания KFC открыла свой первый ресторан в Китае недалеко от площади Тяньаньмэнь в Пекине в ноябре 1987 года.

Выпущенный в честь юбилея ярко-красный смартфон KFC Huawei 7 Plus дополнили логотипом полковника Сандерса и множеством предварительно установленных бесплатных приложений.

В лимитированной модели гаджета есть мобильные приложения KFC и 100 000 «K dollars», в котором предлагаются «виртуальные кредиты KFC».

Всего было выпущено 5 000 телефонов. Каждый из них стоит 1 099 юаней (161,91 доллар). Смартфоны доступны для продажи на Tmall в магазине компании быстрого питания.

KFC – международная сеть ресторанов общественного питания, специализирующаяся на блюдах из курицы. Штаб-квартира компании располагается в городе Луисвилле в штате Кентукки. KFC – вторая по торговому обороту сеть кафе в мире, уступающая лишь компании McDonald's. По состоянию на 2015 год под брендом KFC работали 750 тысяч сотрудников и более 15 тысяч торговых точек в 125 странах мира.

Huawei – китайская компания телекоммуникационного оборудования, известная своими смартфонами. Основана в 1987 году в Шэньчжэне.

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#Китай #праздники #торговля

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