Из-за жары и дождей в Приамурье может стать больше змей и мышей

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Жара и дожди могут стать причиной увеличения в Приамурье количества змей и мышей. По словам зоологов, высокие температуры могут способствовать росту их популяции, пишет газета «Телепорт».

По словам доцента кафедры зоологии БГПУ, жара благотворно влияет на активность мышей и змей. Первых многие замечают в июле, когда у особей появляется потомство. «В городе становится больше насекомых. Их летучие мыши начинают ловить в парковых зонах, где гуляют люди», – комментирует кандидат биологических наук Иван Черемкин.

Ажиотаж длится обычно две недели. За это время специалистам поступает до десяти звонков. Например, звонят взволнованные родители, чей ребенок, выйдя на балкон, испугался ужасного оскала. Как и собаки, летучие мыши могут быть переносчиками бешенства. Поэтому если кто-то увидел этого зверя рядом с собой, в руки его брать нельзя, резюмирует специалист. Приверженку сумеречного образа жизни достаточно потревожить громким стуком, предварительно раскрыв окно, и она улетит восвояси.

Более опасны встречи со змеями, которых из-за жары и влажности может стать больше. Правда, не намного, уверен Иван Черемкин. А вот встречи горожан с ползущими гадами вполне возможны.

«Этому могут поспособствовать сильные проливные дожди. Если окажутся затопленными норы грызунов, рептилиям придется искать новые убежища», – поясняет Иван Черемкин.

По мнению ученого, в этом случае ситуация частично будет напоминать миграцию перед зимней спячкой, когда змеи из грунтовых почв перебираются в глубокие искусственные строения – подвал и погреб. Обычно, отмечает Иван Черемкин, это происходит в конце августа – начале сентября.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Приамурье 8 июля от укуса змеи пострадал 37-летний мужчина. Амурчанин госпитализирован в Сковородинскую ЦРБ. Змею поймать и идентифицировать не удалось. Судя по следам от укуса, это была крупная особь.

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#жизнь #природа

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Галя Ефимова