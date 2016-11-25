Красноярский телеведущий, высмеявший депутатов, стал звездой Рунета

Фото: youtube.com

Телеведущий из Красноярска Александр Смол, который в эфире высмеял депутатов краевого заксобрания, увеличивших себе вдвое зарплату, стал звездой Рунета. Видеоролик с его «поздравлениями» в адрес народных избранников набрал уже более 800 тысяч просмотров и вошел в топ российского Youtube.

Видео с импровизацией Смола опубликовали десятки российских СМИ, не стало исключением и информагентство «Амур.инфо». Ведущего пригласили в прямой эфир телеканала ТВК, где он заявил, что продолжает работать на телеканале – его не уволили.

«Мне кажется, такая бурная реакция в Интернете была вызвана тем, что люди не ожидают увидеть в телевизоре искренних правдивых вещей», – прокомментировал Александр Смол причину популярности видео в Сети.

Новость, столь необычно поданную Александром Смолом, уже прокомментировал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский: «Откровенно говоря, зарплата государственных служащих в Красноярском крае – одна из самых низких в России. В России таких зарплат уже почти нет. Она не повышалась около 10 лет. Поэтому здесь основания, безусловно, есть».

«На самом деле, это здорово, что вы подняли себе зарплату. Десять лет не повышать и жить в такой нищете – это сложно», – вновь прокомментировал в ироничном ключе ответ губернатора Смол.

В завершение он похлопал еще и членам краевого правительства, так как принятый в заксобрании закон о повышении зарплат касался и их.

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#заксобрание #интернет #СМИ

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Василий Кленин