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сегодня, 11:58 26

Красноярский телеведущий, высмеявший депутатов, стал звездой Рунета

Красноярский телеведущий, высмеявший депутатов, стал звездой Рунета
Фото: youtube.com

Телеведущий из Красноярска Александр Смол, который в эфире высмеял депутатов краевого заксобрания, увеличивших себе вдвое зарплату, стал звездой Рунета. Видеоролик с его «поздравлениями» в адрес народных избранников набрал уже более 800 тысяч просмотров и вошел в топ российского Youtube.

Видео с импровизацией Смола опубликовали десятки российских СМИ, не стало исключением и информагентство «Амур.инфо». Ведущего пригласили в прямой эфир телеканала ТВК, где он заявил, что продолжает работать на телеканале – его не уволили.

«Мне кажется, такая бурная реакция в Интернете была вызвана тем, что люди не ожидают увидеть в телевизоре искренних правдивых вещей», – прокомментировал Александр Смол причину популярности видео в Сети.

Новость, столь необычно поданную Александром Смолом, уже прокомментировал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский: «Откровенно говоря, зарплата государственных служащих в Красноярском крае – одна из самых низких в России. В России таких зарплат уже почти нет. Она не повышалась около 10 лет. Поэтому здесь основания, безусловно, есть».

«На самом деле, это здорово, что вы подняли себе зарплату. Десять лет не повышать и жить в такой нищете – это сложно», – вновь прокомментировал в ироничном ключе ответ губернатора Смол.

В завершение он похлопал еще и членам краевого правительства, так как принятый в заксобрании закон о повышении зарплат касался и их.

Просмотров всего: 2342

#заксобрание #интернет #СМИ

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Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    3 часа назад

    Красава!

    Альфа - а слабо так же про наших Дальневосточных Избранников?

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    3 часа назад

    Единогласно за повышение зарплат. Браво! Аплодирую стоя этому журналисту

  • Рамзай

    Рамзай
    3 часа назад

    А Жирик сделал эти сведения тайной! Как они попали журналисту?

  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    3 часа назад

    Только получается наоборот. депутаты смеются над нами как над дураками

  • Екатерина_acdc

    Екатерина_acdc
    2 часа назад

    А помните, "наша" местная мразота чё удидила в том году?))) Депутаты Благовещенска повысили выплаты председателям комитетов почти в два раза

    Депутаты гордумы Благовещенска большинством голосов подняли доходы председателей комитетов сразу на 17 000 рублей. В итоге сейчас каждый председатель, а их в думе четыре, будет получать по 40 тысяч рублей. После того как из гордумы почти одновременно ушли пять народных избранников, в казне высвободилось 600 тысяч рублей. Эти деньги и распределили между председателями. К окончательному решению депутаты пришли на заседании думы в четверг, 24 ноября. Далеко не все согласились с новой инициативой.

    http://www.amur.info/news/2016/11/25/118360 25 ноября 2016, 12:06

  • Екатерина_acdc

    Екатерина_acdc
    2 часа назад

    Счас в сентябре еще шесть упырей доизберут - но бабосики на них дополнительные из бюджета выделят, не так ли?

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Екатерина_acdc

    А помните, "наша" местная мразота чё удидила в том году?))) Депутаты Благовещенска повысили выплаты председателям комитетов почти в два раза Депутаты гордумы Благовещенска большинством голосов подняли доходы председателей комитетов сразу на 17 000 рублей. В итоге сейчас каждый председатель, а их в думе четыре, будет получать по 40 тысяч рублей. После того как из гордумы почти одновременно ушли пять народных избранников, в казне высвободилось 600 тысяч рублей. Эти деньги и распределили между председателями. К окончательному решению депутаты пришли на заседании думы в четверг, 24 ноября. Далеко не все согласились с новой инициативой. http://www.amur.info/news/2016/11/25/118360 25 ноября 2016, 12:06



    Дык...потому сейчас и лезут туда 26 кандидатов.



    Подавая заявление на депутатство в избирком, не забудь сказать "хрю-хрю"



  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    А местное медиа и блогеры, будут молчать в тряпочку. Это кидаться на простых грешных, у них в порядке вещей, а на тех кто кормит — ни ни.

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Самое смешное: ну я ушел раньше, там же в конце ничего важного не происходит. С каких это пор на заседаниях закса Красноярского края ничего важного не происходит?

  • 55

    55
    1 час назад

    Правильно высмеял этих "избранников". Надеюсь на ближайших выборах их выкинут из кабинетов, в том числе позорище губернатора.

  • Мораль

    Мораль
    1 час назад

    Больше ведущего никто не видел

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Сергей вокалист

    А местное медиа и блогеры, будут молчать в тряпочку. Это кидаться на простых грешных, у них в порядке вещей, а на тех кто кормит — ни ни.



  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Хмык

    Екатерина_acdc

    А помните, "наша" местная мразота чё удидила в том году?))) Депутаты Благовещенска повысили выплаты председателям комитетов почти в два раза Депутаты гордумы Благовещенска большинством голосов подняли доходы председателей комитетов сразу на 17 000 рублей. В итоге сейчас каждый председатель, а их в думе четыре, будет получать по 40 тысяч рублей. После того как из гордумы почти одновременно ушли пять народных избранников, в казне высвободилось 600 тысяч рублей. Эти деньги и распределили между председателями. К окончательному решению депутаты пришли на заседании думы в четверг, 24 ноября. Далеко не все согласились с новой инициативой. http://www.amur.info/news/2016/11/25/118360 25 ноября 2016, 12:06



    Дык...потому сейчас и лезут туда 26 кандидатов.

    Подавая заявление на депутатство в избирком, не забудь сказать "хрю-хрю"



    И потом на скотобойню?

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    «Мне кажется, такая бурная реакция в Интернете была вызвана тем, что люди не ожидают увидеть в телевизоре искренних правдивых вещей», – прокомментировал Александр Смол причину популярности видео в Сети.

    Ну, Александр же не прав! Наше российское телевидение, особенно государственное, самое искреннее и правдивое. Мы обязаны в это свято верить, пусть не на все сто, а хотя бы на 146%.

  • OT

    OT
    1 час назад

    sprawedliwost

    Только получается наоборот. депутаты смеются над нами как над дураками



    Вот именно. Я бы так сказал "вы послушали смелую и правдивую иронию и будьте этим довольны, а денюжки врозь"

  • троль здесь

    троль здесь
    59 минут назад

    да этот закон как то прошёл непонятно вообще

  • vertex

    vertex
    57 минут назад

    Сергей вокалист

    А местное медиа и блогеры, будут молчать в тряпочку. Это кидаться на простых грешных, у них в порядке вещей, а на тех кто кормит — ни ни.



    Вот журналисты, которым не безразлична судьба простых людей в ЕАО. В АО таких нет.

    http://debri-dv.com/article/16758/v_eao_nachali_sbor_podpisey_za_otstavku_gubernatora_levintalya

    Уважаемые читатели! Как известно, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Губернатор А.Б. Левинталь должен немедленно уйти в отставку! Заходим по ссылке «Голосуем за отставку А.Б. Левинталя» и голосуем за его отставку!



    Сегодня это голосование - единственный шанс донести мнение жителей региона до Федеральной власти. Мы призываем высказать свое мнение всех, кому не безразлична судьба Еврейской автономной области. Всех, независимо от политических взглядов.



    Правление РОПО «Стоп, коррупция!»:

    Сергей Бурындин,

    Елена Голубь,

    Максим Семенов.



    «Газета на Дом», №27

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    53 минуты назад

    vertex

    Сергей вокалист

    А местное медиа и блогеры, будут молчать в тряпочку. Это кидаться на простых грешных, у них в порядке вещей, а на тех кто кормит — ни ни.



    Вот журналисты, которым не безразлична судьба простых людей в ЕАО. В АО таких нет.

    http://debri-dv.com/article/16758/v_eao_nachali_sbor_podpisey_za_otstavku_gubernatora_levintalya

    Уважаемые читатели! Как известно, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Губернатор А.Б. Левинталь должен немедленно уйти в отставку! Заходим по ссылке «Голосуем за отставку А.Б. Левинталя» и голосуем за его отставку!

    Сегодня это голосование - единственный шанс донести мнение жителей региона до Федеральной власти. Мы призываем высказать свое мнение всех, кому не безразлична судьба Еврейской автономной области. Всех, независимо от политических взглядов.

    Правление РОПО «Стоп, коррупция!»:

    Сергей Бурындин,

    Елена Голубь,

    Максим Семенов.

    «Газета на Дом», №27



    Какое отношение мы имеем к Еврейке? И ты же потом пишешь о легитимности, умница

  • Johnny_B

    Johnny_B
    29 минут назад

    заведу старую шарманку:

    шикарные ведущие!! обаятельные, юморные, никто не картавит, смотрятся просто шикарно.

    эх... скорей бы отправили на пенсию того (ту) кто подбирает крокодилов с бананом во рту ведущих новостей амурских программ и новостей

  • vertex

    vertex
    24 минуты назад

    Антон Макаров

    vertex

    Сергей вокалист

    А местное медиа и блогеры, будут молчать в тряпочку. Это кидаться на простых грешных, у них в порядке вещей, а на тех кто кормит — ни ни.



    Вот журналисты, которым не безразлична судьба простых людей в ЕАО. В АО таких нет.

    http://debri-dv.com/article/16758/v_eao_nachali_sbor_podpisey_za_otstavku_gubernatora_levintalya

    Уважаемые читатели! Как известно, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Губернатор А.Б. Левинталь должен немедленно уйти в отставку! Заходим по ссылке «Голосуем за отставку А.Б. Левинталя» и голосуем за его отставку!

    Сегодня это голосование - единственный шанс донести мнение жителей региона до Федеральной власти. Мы призываем высказать свое мнение всех, кому не безразлична судьба Еврейской автономной области. Всех, независимо от политических взглядов.

    Правление РОПО «Стоп, коррупция!»:

    Сергей Бурындин,

    Елена Голубь,

    Максим Семенов.

    «Газета на Дом», №27



    Какое отношение мы имеем к Еврейке? И ты же потом пишешь о легитимности, умница



    Слышь троль, и балабол, про легитимность я ничего не комментировал. Твои хозяева не лигитимны, их никто не выбирал. И сейчас ставите своих и нарисуете на выборах.

    Парнокопытный холуй.

  • Пан Западлоевский

    Пан Западлоевский
    21 минута назад

    Там еще с косоглазием есть и параличом лицевого нерва.

    Но это грустно. Квоты выделяют наверное.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    13 минут назад

    vertex

    Антон Макаров

    vertex

    Сергей вокалист

    А местное медиа и блогеры, будут молчать в тряпочку. Это кидаться на простых грешных, у них в порядке вещей, а на тех кто кормит — ни ни.



    Вот журналисты, которым не безразлична судьба простых людей в ЕАО. В АО таких нет.

    http://debri-dv.com/article/16758/v_eao_nachali_sbor_podpisey_za_otstavku_gubernatora_levintalya

    Уважаемые читатели! Как известно, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Губернатор А.Б. Левинталь должен немедленно уйти в отставку! Заходим по ссылке «Голосуем за отставку А.Б. Левинталя» и голосуем за его отставку!

    Сегодня это голосование - единственный шанс донести мнение жителей региона до Федеральной власти. Мы призываем высказать свое мнение всех, кому не безразлична судьба Еврейской автономной области. Всех, независимо от политических взглядов.

    Правление РОПО «Стоп, коррупция!»:

    Сергей Бурындин,

    Елена Голубь,

    Максим Семенов.

    «Газета на Дом», №27



    Какое отношение мы имеем к Еврейке? И ты же потом пишешь о легитимности, умница



    Слышь троль, и балабол, про легитимность я ничего не комментировал. Твои хозяева не лигитимны, их никто не выбирал. И сейчас ставите своих и нарисуете на выборах.

    Парнокопытный холуй.



    О, а пишешь прям как здешний всезнайка Сергей Труш, "Слыш че каво?" Депутат из вас так себе, Сергей

  • vertex

    vertex
    9 минут назад

    Лечите голову всем своим отделом от Труша, (и как таких еще в администрацию набирают).

  • Oldlord

    Oldlord
    4 минуты назад

    Пан Западлоевский

    Там еще с косоглазием есть и параличом лицевого нерва.

    Но это грустно. Квоты выделяют наверное.



    Вы не поверите, но отказать в приёме на работу именно по этим причинам незаконно!



  • Это да 64

    Это да 64
    3 минуты назад

    Ярошенко такое не написал бы , СЛАБАК журналист.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    32 секунды назад

    vertex

    Лечите голову всем своим отделом от Труша, (и как таких еще в администрацию набирают).



    Да это видимо у вас там уже шарики за ролики, вы же в каждом разговоре ему подлизываете

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